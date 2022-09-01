Avia.pro: колонна американской бронетехники замечена на границе Украины

Сегодня, 13:54

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Avia.pro: колонна американской бронетехники замечена на границе Украины
Фото из открытых источников

В Украину едут американские бронетранспортеры International MaxxPro. Об этом сообщают Avia.pro.

Огромную колонну, состоящую из десятков бронеавтомобилей International MaxxPro из США видели уже на территории Украины. Партия военной техники прибыла через Польшу. На этот раз насчитали как минимум 20 единиц бронетранспортеров. Это плюс к тем International MaxxPro, что уже ранее были поставлены американцами. 

Таким образом, на вооружении ВСУ уже имеются по меньшей мере 56 единиц этих бронеавтомобилей.

В Сеть попало видео, которое сняли военные ВСУ на Западной Украине. Ракурс съемки не позволяет точно подсчитать количество движущейся военной техники. Сначала эксперты заговорили о том, что машины могут быть из предыдущей поставленной сюда партии, однако эти выводы были опровергнуты другими специалистами, заявившими, что у недавно замеченных International MaxxPro другая специфическая окраска.

Подобное активное обеспечение ВСУ бронеавтомобилями и бронетранспортерами может говорить о ключевой ставке украинского военного командования на мобильность армии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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