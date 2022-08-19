Козин уверен, что ВС России необязательно брать Киев для победы в СВО

Сбербанк предупредил граждан о предстоящем в сентябре повышении цен на ряд товаров
Сбербанк посоветовал соотечественникам быть готовыми к тому, что с средины сентября цены на некоторые товары в России...Подробнее
Российский военный эксперт рассказал, нужно ли брать Львов и Киев, чтобы победить Украину. Об этом сообщает издание Украина.ру.
По мнению члена-корреспондента Академии военных наук России Владимира Козина, Киев можно и не захватывать. Можно лишь просто дойти до границ украинской столицы. Однако ключевым фактором победы России в этом случае будет другой президент в Украине. Такой, который бы считался с Россией, дающей работу многим гражданам Украины, с ее интересами и ее национальной безопасностью.
Кроме того, новый украинский лидер должен изменить нынешнюю риторику в отношении Донбасса.
«Никаких американских баз, никаких командно-штабных пунктов, никаких ударных видов вооружений в дополнение к тому, что им уже послали, например, система ПРО «Иджис» наземного базирования или ракеты средней дальности, которые США уже начали делать вместо тех, которые они уничтожили по договору о ликвидации от 1987 года», - уверен Козин.
Также эксперт настаивает на том, что Киев должен навсегда отказаться от желания стать членом НАТО.
Причем со всеми этими задачами нельзя затягивать, особенно в преддверии зимы: в Донбассе еще множество населенных пунктов контролируются Украиной. Плачевная ситуация на юге: пострадал жилой фонд, много где нет отопления, электричества. Поэтому нужно предпринять более активные действия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Сбербанк посоветовал соотечественникам быть готовыми к тому, что с средины сентября цены на некоторые товары в России...Подробнее
Авторитетная американская газета Politico, ссылаясь на информацию своего осведомленного источника во власти, рассказала...Подробнее
В Крыму в последние дни неспокойно. Взрывы, в том числе в результате работы средств ПВО, слышны в разных населенных...Подробнее
Турция решила с выгодой для себя использовать газовые сложности, с которыми рискуют столкнуться европейцы предстоящей...Подробнее
С ограничением выбора места отдыха туристов на отечественных курортах стало намного больше, а вот курортных романов...Подробнее
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «РИА Новости. Крым» заявил о том, что атаки беспилотных летательных...Подробнее
Российские корабли заблокировали в Адриатическом море авианосную группу во главе с американским авианосцем. Как...Подробнее
В районе Дамаска израильская авиация уничтожила системы ПВО «Панцирь-С» российского производства. Удар по комплексу...Подробнее
Весной текущего года Турция официально установила запрет на проходы военных кораблей через пролив Босфор на...Подробнее
Украино-российский конфликт обострил непростые отношения между Россий и США, что может привести к ядерной катастрофе....Подробнее
Комментировать