Козин уверен, что ВС России необязательно брать Киев для победы в СВО

Сегодня, 06:59

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Козин уверен, что ВС России необязательно брать Киев для победы в СВО
Фото из открытых источников

Российский военный эксперт рассказал, нужно ли брать Львов и Киев, чтобы победить Украину. Об этом сообщает издание Украина.ру.

По мнению члена-корреспондента Академии военных наук России Владимира Козина, Киев можно и не захватывать. Можно лишь просто дойти до границ украинской столицы. Однако ключевым фактором победы России в этом случае будет другой президент в Украине. Такой, который бы считался с Россией, дающей работу многим гражданам Украины, с ее интересами и ее национальной безопасностью.

Кроме того, новый украинский лидер должен изменить нынешнюю риторику в отношении Донбасса.

«Никаких американских баз, никаких командно-штабных пунктов, никаких ударных видов вооружений в дополнение к тому, что им уже послали, например, система ПРО «Иджис» наземного базирования или ракеты средней дальности, которые США уже начали делать вместо тех, которые они уничтожили по договору о ликвидации от 1987 года», - уверен Козин.

Также эксперт настаивает на том, что Киев должен навсегда отказаться от желания стать членом НАТО.

Причем со всеми этими задачами нельзя затягивать, особенно в преддверии зимы: в Донбассе еще множество населенных пунктов контролируются Украиной. Плачевная ситуация на юге: пострадал жилой фонд, много где нет отопления, электричества. Поэтому нужно предпринять более активные действия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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