В Украину будут отправлены 24 пусковых установки ЗРК NASAMS

США ведут переговоры с Израилем о передаче Киеву ЗРК «Железный купол»
Израиль и США могут поставить Украине ЗРК «Железный купол» для защиты от ракетных ударов со стороны России. В СМИ...Подробнее
Стало известно, что Соединенные Штаты собираются передать Украине установки NASAMS норвежского производства в количестве 24 единиц. Они будут размещены в окрестностях столицы Украины для защиты от нападения. ЗРК способны отразить удар более чем сотней снарядов.
Сообщается, что каждая из установок оснащена 6 управляемыми зенитными ракетами, дальность поражения которых составляет 60 км. Речь идет о модели NASAMS-2. Такое вооружение запросто способно бороться с крылатыми ракетами. Оно будет прикрывать Киев от ударов. Но, по словам экспертов, под прикрытием окажется и значительный сектор воздушного пространства севера Украины.
Разрешение является четырнадцатым изъятием оборудования из запасов Министерства обороны для Украины, которое администрация Байдена санкционировала с августа 2021 года. Возможности этого пакета включают дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS). В рамках предоставления помощи, Министерство обороны Соединенных Штатов предоставит Украине критически важные возможности для защиты от «российской агрессии».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Израиль и США могут поставить Украине ЗРК «Железный купол» для защиты от ракетных ударов со стороны России. В СМИ...Подробнее
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