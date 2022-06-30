В Украину будут отправлены 24 пусковых установки ЗРК NASAMS

Стало известно, что Соединенные Штаты собираются передать Украине установки NASAMS норвежского производства в количестве 24 единиц. Они будут размещены в окрестностях столицы Украины для защиты от нападения. ЗРК способны отразить удар более чем сотней снарядов.

Сообщается, что каждая из установок оснащена 6 управляемыми зенитными ракетами, дальность поражения которых составляет 60 км. Речь идет о модели NASAMS-2. Такое вооружение запросто способно бороться с крылатыми ракетами. Оно будет прикрывать Киев от ударов. Но, по словам экспертов, под прикрытием окажется и значительный сектор воздушного пространства севера Украины.

Разрешение является четырнадцатым изъятием оборудования из запасов Министерства обороны для Украины, которое администрация Байдена санкционировала с августа 2021 года. Возможности этого пакета включают дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS). В рамках предоставления помощи, Министерство обороны Соединенных Штатов предоставит Украине критически важные возможности для защиты от «российской агрессии».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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