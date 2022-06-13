РФ успешно уничтожает Switchblade из США оружием, которого нет больше ни у одной страны мира

Иноагент Невзоров* предрек россиянам «путь в никуда на много лет вперед»
Растиражированная в российских СМИ новость о том, что особняк Александра Невзорова* (признан иноагентом в РФ) в...Подробнее
Уникальные российские комплексы сделали американские дроны-камикадзе бесполезными. Эффективность применения американских дронов-камикадзе Switchblade оказалась ниже 20%, что приблизительно в четыре раза меньше ожидаемого результата. Этого удалось достигнуть, благодаря использованию уникального российского вооружения, аналогов которому нет ни у одной страны. В данном случае речь идет о дальнобойных и мощных комплексах радиоэлектронного подавления, таких как «Борисоглебск», «Красуха» и пр.
Стало известно, что украинские военные имеют серьезный перерасход американских беспилотников-камикадзе. При этом они активно запускаются, но так и не попадают по своим целям, что обусловлено применением мощных систем радиоэлектронного подавления. Информацию об активном использовании которых во время СВО подтвердили в «Ростехе».
Источники сообщают о том, что обычно беспилотники отклоняются от своих целей из-за нарушенной работы системы спутниковой навигации, поэтому не могут поразить выбранные цели. С критикой в адрес этих беспилотников выступили также и в Украине, отметив, что беспилотники не обладают ожидаемой эффективностью.
«Несмотря на получение сотен дронов Switchblade, некоторые подразделения предпочитают использовать коммерческие дроны, которые оснащены взрывчаткой. Они более удобные в использовании», – сообщает CNN, со ссылкой на украинских военных.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Растиражированная в российских СМИ новость о том, что особняк Александра Невзорова* (признан иноагентом в РФ) в...Подробнее
Затянувшие алкогольную вечеринку посетители ресторана в Приозёрске никак не хотели покидать уютное место и настолько...Подробнее
Аптечный рынок в Петербурге может снизиться на 20% - в городе рискует закрыться каждая пятая аптека. Об этом сообщает...Подробнее
Китай может начать военную операцию против Тайваня, чтобы вернуть его под свой контроль. Об этом пишут ряд СМИ,...Подробнее
Опрос, проведенный Европейской комиссией по туризму, показал, что в этом году россияне не собираются уезжать в отпуск,...Подробнее
Телеканал Fox News сообщил, что американские политики одобрили планы по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. В статье,...Подробнее
Сегодня объединённая пресс-служба судов Северной столицы озвучила информацию о том, что около двух десятков жителей...Подробнее
Военное руководство Египта заинтересовано в приобретении новейшей радиолокационной станции «Сула», изготовленной...Подробнее
Сотрудники Пулковской таможни обнаружили в багаже гражданина Таджикистана, пытавшегося пройти через «зелёный коридор»,...Подробнее
Мотовилихинский суд Перми в третий раз оштрафовал правозащитницу, члена пермской Общественной наблюдательной комиссии...Подробнее
Комментировать