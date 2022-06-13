РФ успешно уничтожает Switchblade из США оружием, которого нет больше ни у одной страны мира

Уникальные российские комплексы сделали американские дроны-камикадзе бесполезными. Эффективность применения американских дронов-камикадзе Switchblade оказалась ниже 20%, что приблизительно в четыре раза меньше ожидаемого результата. Этого удалось достигнуть, благодаря использованию уникального российского вооружения, аналогов которому нет ни у одной страны. В данном случае речь идет о дальнобойных и мощных комплексах радиоэлектронного подавления, таких как «Борисоглебск», «Красуха» и пр.

Стало известно, что украинские военные имеют серьезный перерасход американских беспилотников-камикадзе. При этом они активно запускаются, но так и не попадают по своим целям, что обусловлено применением мощных систем радиоэлектронного подавления. Информацию об активном использовании которых во время СВО подтвердили в «Ростехе».

Источники сообщают о том, что обычно беспилотники отклоняются от своих целей из-за нарушенной работы системы спутниковой навигации, поэтому не могут поразить выбранные цели. С критикой в адрес этих беспилотников выступили также и в Украине, отметив, что беспилотники не обладают ожидаемой эффективностью.

«Несмотря на получение сотен дронов Switchblade, некоторые подразделения предпочитают использовать коммерческие дроны, которые оснащены взрывчаткой. Они более удобные в использовании», – сообщает CNN, со ссылкой на украинских военных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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