Вертолёт Ка-52 при нанесении ракетных ударов обнаружил угрожавшую ему немецкую ЗСУ «Гепард»

Российский вертолет Ка-52 стал одним из главных героев военных действий РФ в Украине. О нем часто пишут в материалах, освещающих работу армейской авиации на территории Украины.

На одном из видео запечатлено нанесение ударов по силам неприятеля, находящимся в лесном массиве. Выполнявший боевую задачу Ка-52 поразил в ходе одного вылета две цели, скрывавшиеся в густом лесу. После этого следовала мощная детонация, по всей видимости, боекомплектов вражеской техники. В качестве средства уничтожения выступали управляемые ракеты, первая из которых, судя по переговорам с наземным диспетчером, была запущена с расстояния 6600 метров.

После нанесения ударов экипаж перешел к резкому развороту. Бортовая система оповещения огласила о риске при выполнении данного маневра – «крен велик». После этого средства распознавания опасностей, установленные на вертолете, дали знать пилотам о возникновении угрозы для машины – «атака сзади. Гепард».

В данном случае имелась в виду зенитная установка Gepard, оснащенная двумя 35-мм пушками. Наведение на цель при применении этой системы осуществляется через оптический визир и РЛС. Состоящая на вооружении ВС РФ ЗСУ 23-4 «Шилка» является ближайшим аналогом этого немецкого изделия, эксплуатируемого в бундесвере с 1976 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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