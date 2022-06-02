Вертолёт Ка-52 при нанесении ракетных ударов обнаружил угрожавшую ему немецкую ЗСУ «Гепард»

Сегодня, 07:39

0

Image 16+
Вертолёт Ка-52 при нанесении ракетных ударов обнаружил угрожавшую ему немецкую ЗСУ «Гепард»
Фото из открытых источников

Российский вертолет Ка-52 стал одним из главных героев военных действий РФ в Украине. О нем часто пишут в материалах, освещающих работу армейской авиации на территории Украины.

На одном из видео запечатлено нанесение ударов по силам неприятеля, находящимся в лесном массиве. Выполнявший боевую задачу Ка-52 поразил в ходе одного вылета две цели, скрывавшиеся в густом лесу. После этого следовала мощная детонация, по всей видимости, боекомплектов вражеской техники. В качестве средства уничтожения выступали управляемые ракеты, первая из которых, судя по переговорам с наземным диспетчером, была запущена с расстояния 6600 метров.

После нанесения ударов экипаж перешел к резкому развороту. Бортовая система оповещения огласила о риске при выполнении данного маневра – «крен велик». После этого средства распознавания опасностей, установленные на вертолете, дали знать пилотам о возникновении угрозы для машины – «атака сзади. Гепард». 

В данном случае имелась в виду зенитная установка Gepard, оснащенная двумя 35-мм пушками. Наведение на цель при применении этой системы осуществляется через оптический визир и РЛС. Состоящая на вооружении ВС РФ ЗСУ 23-4 «Шилка» является ближайшим аналогом этого немецкого изделия, эксплуатируемого в бундесвере с 1976 года. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Вертолёт Ка-52 при нанесении ракетных ударов обнаружил угрожавшую ему немецкую ЗСУ «Гепард»

Сегодня, 07:39

Ераносян: Из инцидента с флагманским крейсером «Москва» ВС России извлекли уроки

2-06-2022, 17:44

Военная разведка ВС из РФ уничтожила позиции армии ВСУ и захватила оружие стран НАТО на Украине

2-06-2022, 13:24

На Украине погиб замкомандира батальона спецполка имени Ахмата Кадырова Заур Димаев

1-06-2022, 11:39

ВС РФ подошли к Северодонецкой ТЭЦ, прижав подразделения армии ВС Украины к реке

1-06-2022, 07:59

Евсеев разъяснил цели ВС из России регулярного нанесения ракетных ударов по Николаеву

31-05-2022, 11:54

Адмирал оценил угрозы украинских властей Черноморскому флоту

30-05-2022, 07:09

ВЗГЛЯД: когда у Украины закончится боевая авиация

29-05-2022, 17:54

Американские бойцы-наемники из ЧВК попали в засаду вблизи фронта на Украине

28-05-2022, 09:49

«МК»: названа новая главная интрига конфликта на Украине

27-05-2022, 13:54

Генерал ВСУ Громов: РФ вместе с ДНР одержала верх в боях на Донбассе

27-05-2022, 12:34

Подразделения 79-й десантной бригады армии ВС Украины покинули позиции в Лимане на БТР-80

26-05-2022, 15:04

RT Arabic: в Луганске прогремела как минимум 2 взрыва

26-05-2022, 08:54

На Украине неизвестный дрон-камикадзе влетел прямо в танк Т-72

24-05-2022, 11:29

ВС из РФ и союзные силы начали штурм Красного Лимана

23-05-2022, 21:29

Зеленский назвал военную ситуацию на Донбассе «чрезвычайно тяжелой»

22-05-2022, 07:39

Два сержанта из Прикамья погибли на спецоперации в Украине

21-05-2022, 10:44

Леонков рассказал, как остров Змеиный помогает ВКС и ПВО РФ сбивать самолеты сил ВВС Украины

20-05-2022, 22:04

Чеченские бойцы ВС РФ захватили у ВСУ уникальную БМП-2К под Луганском

20-05-2022, 12:19

ТАСС: РФ начала применять истребители Су-57 через пару недель от начала спецоперации на Украине

20-05-2022, 10:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Foreign Affairs заявило, что странам Запада стоит продвигать для РФ стамбульский Хасавюрт

Foreign Affairs заявило, что странам Запада стоит продвигать для РФ стамбульский Хасавюрт

1-06-2022, 13:44

0

О возможности принятия стамбульского варианта урегулирования конфликта между Россией и Украиной рассказал старший...

Подробнее
Объявленный в Петербурге план «Перехват» привёл к неожиданной развязке: правоохранители преследовали своих коллег, а похищенный оказался подозреваемым

Объявленный в Петербурге план «Перехват» привёл к неожиданной развязке: правоохранители преследовали своих коллег, а похищенный оказался подозреваемым

1-06-2022, 21:09

0

Наделавшее переполох похищение человека на Большой Московской улице в Санкт-Петербурге оказалось задержанием...

Подробнее
Динамическая защита «Реликт» ВС РФ способна останавливать снаряды, движущиеся с гиперзвуковой скоростью

Динамическая защита «Реликт» ВС РФ способна останавливать снаряды, движущиеся с гиперзвуковой скоростью

1-06-2022, 10:29

0

Самая новая динамическая защита Российской Федерации «Реликт», созданная для эффективного предохранения танков Т-72Б,...

Подробнее
Наркополицейские нашли в холодильнике жителя Санкт-Петербурга более килограмма зелья

Наркополицейские нашли в холодильнике жителя Санкт-Петербурга более килограмма зелья

1-06-2022, 13:19

0

На территории Красносельского района сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, ранее занимавшегося...

Подробнее
Героя России Боташева предали земле в родной Карачаево-Черкесии

Героя России Боташева предали земле в родной Карачаево-Черкесии

2-06-2022, 17:38

0

Генерал-майора ВКС РФ Канамата Боташева похоронили в родном ауле Карачаево-Черкесской республики. Летчик-ас погиб при...

Подробнее
На Западе признали неуязвимость России даже при полном эмбарго газа в ЕС

На Западе признали неуязвимость России даже при полном эмбарго газа в ЕС

2-06-2022, 12:59

0

Даже введение эмбарго на поставку российского газа в ЕС не лишит Россию доходов. Об этом сообщает CNN Business,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Экономист Хазин объяснил, как РФ избежать грядущего пятилетнего кризиса

Экономист Хазин объяснил, как РФ избежать грядущего пятилетнего кризиса

2-06-2022, 14:04

0

Президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин заявил о том, что у России есть все шансы избежать грядущего...

Подробнее
В Роскомнадзоре подтвердили ограничение работы VPN-сервисов в РФ

В Роскомнадзоре подтвердили ограничение работы VPN-сервисов в РФ

2-06-2022, 15:29

0

Роскомнадзор подтвердил, что в России принято решение о блокировке VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, на проблемы с...

Подробнее
На Украине погиб замкомандира батальона спецполка имени Ахмата Кадырова Заур Димаев

На Украине погиб замкомандира батальона спецполка имени Ахмата Кадырова Заур Димаев

1-06-2022, 11:39

0

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают осуществлять специальную военную операцию на территории Украины. В...

Подробнее
Life: Почему польские военные «Крабы» не помогут армии ВСУ отбить Северодонецк

Life: Почему польские военные «Крабы» не помогут армии ВСУ отбить Северодонецк

2-06-2022, 07:49

0

Польша продолжает поставлять Украине различное вооружение, в том числе и самоходные гаубицы. Эксперты говорят о том,...

Подробнее