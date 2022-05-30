ВС РФ подошли к Северодонецкой ТЭЦ, прижав подразделения армии ВС Украины к реке

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Северная, восточная и центральная части Северодонецка перешли под контроль ВС России и НМ ЛНР. Стало известно, что подразделения ВС РФ оттеснили ВСУ на 85% территории города.
Местные жители подтвердили данные о том, что российские подразделения НМ ЛНР продвинулись в западную часть Центрального проспекта. Русские военные взяли под контроль территории от северо-западной автомобильной развязки вплоть до улицы Новикова в районе училища номер 92. Кроме этого сообщается, что войска ВС России подошли к Северодонецкой ТЭЦ, куда переместились солдаты ВСУ.
На данный момент ситуация для украинских военных, не успевших отступить за пределы города, может повторить сценарий «Азовстали» в Мариуполе. Уточняется, что морского побережья в Северодонецке нет, но имеется река Северский Донец, омывающая окраины города. К ней и отступили украинские военные, основная часть которых сосредоточена на территории ТЭЦ. Чтобы спастись, им придется переходить реку или сдаться в плен ВС России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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