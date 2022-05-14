Посольство США рассказало об отправке на Украину 89 гаубиц М777

Сегодня, 07:04

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Посольство США рассказало об отправке на Украину 89 гаубиц М777
Фото из открытых источников

Как заявили в американском посольстве в Киеве, в Украину направляются 89 гаубиц калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на аккаунт дипмиссии в Twitter.

В пресс-службе посольства США в Украине сообщили, что в страну уже доставлены 89 гаубиц из 90 запланированных к передаче. Имеются ввиду гаубицы М777 калибра 155 миллиметров. Часть этого вооружения уже рассредоточена по военным подразделениям ВСУ на линии фронта.

«Это часть пакета помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) на $800 млн. Все 90 гаубиц, отправленных США, кроме одной, сейчас находятся на Украине, многие уже развернуты на передовой», – указано в сообщении посольства.

Ранее американские военные чиновники заявляли, что украинские бойцы уже проходят с инструкторами обучение по обслуживанию гаубиц M777.

Напомним, 9 мая президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, регулирующий поставки вооружения для ВСУ. При этом существенно сокращаются бюрократические проволочки. Закон в том числе позволяет рассчитываться за оружие в будущем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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