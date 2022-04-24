Пилот истребителя МиГ-29 ВВС Украины спас боевой самолет за секунды до уничтожения военного аэродрома

Сегодня, 07:14

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Пилот истребителя МиГ-29 ВВС Украины спас боевой самолет за секунды до уничтожения военного аэродрома
Фото из открытых источников

Пилот украинского истребителя совершил крайне опасный шаг по спасению истребителя во время нанесения ударов по одной из военных авиабаз на территории Украины. 

Украинскому летчику удалось за считанные секунды до уничтожения военного аэродрома спасти истребитель МиГ-29. Пилот вывел самолет на взлетно-посадочную полосу в момент, когда аэродром был  атакован десятком ударов. Спустя несколько секунд после  взлета истребителя  по взлетно-посадочной полосе  был нанесен мощный удар.

На представленных видеокадрах можно увидеть, что пилот вывел на взлетно-посадочную полосу аэродрома истребитель, когда военный аэродром уже подвергался ударам, а спустя несколько секунд после отрыва самолета от ВПП по ней был нанесен мощный и точный удар. Если бы это произошло немного раньше, то самолет уже не смог бы взлететь.

На данный момент редакции информационно-новостного агентства Авиа.про не удалось выяснить, когда и на каком именно украинском военном аэродроме были сделаны подобные видеокадры. Однако, как отмечают специалисты, на сегодняшний день практически все имевшиеся на вооружении ВВС Украины истребители выведены из строя, в то время как подавляющее большинство военных аэродромов не может быть использовано из-за разрушенной инфраструктуры.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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