Кнутов разъяснил, с чем столкнется армия РФ, если решит уничтожить все вертолеты ВВС Украины

Эксперт Сивков предсказал судьбу переданных Украине самолетов из Восточной Европы
Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что Россия уничтожит те самолеты, которые Украина получила от...Подробнее
Вертолету не нужна взлетно-посадочная полоса. Можно найти поляну в лесу, разместить там землянку, посадить туда техников, продумать систему подвоза топлива в ночных условиях, когда его поставляет одна машина, а не колонна. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Он разъяснил, с чем столкнется Россия, если решит уничтожить все вертолеты ВВС Украины. По словам военного эксперта, директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова, если Россия не начнет охоту на украинские вертолеты, противостоять их рейдам будет сложно. Это связано с тем, что в такой ситуации нужно будет оголять другие участки.
«Нам нужно время для отслеживания каждого вертолета и места посадки. Это достаточно сложно, потому что пилоты опытные, идут над деревьями на высоте 5 метров. Мы не всегда можем это отследить. Придется использовать спутниковую и радиотехническую разведку», – рассуждает Кнутов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что Россия уничтожит те самолеты, которые Украина получила от...Подробнее
Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по украинскому вопросу может привести к его отставке. Об этом сообщает Spiegel....Подробнее
Россия разрабатывает уникальные нетрадиционные виды оружия. Об этом стало известно в ходе недавней встречи...Подробнее
В Великобритании не исключают того, что Россия может начать атаковать базы НАТО. Об этом заявил бывший советник...Подробнее
Политолог Сергей Михеев высказал сомнение относительно того, что тяжелый танк «Леопард-1» производства Германии хоть...Подробнее
Второй и третий этапы транспортной реформы в Санкт-Петербурге находятся под угрозой срыва из-за недостаточного...Подробнее
Автогигант General Motors окончательно уходит из России, сообщает газета «Коммерсантъ» . По ее данным, дилерам уже...Подробнее
Смольный продемонстрировал откровенно слабые меры поддержки IT-отрасли по сравнению с теми предложениями, которые были...Подробнее
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о том, что в настоящее время ВС РФ совместно с армейскими подразделениями...Подробнее
В Белгородской области из-за спецоперации России в Украине откроются не все пляжи, которые ранее значились в планах...Подробнее
Комментировать