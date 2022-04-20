Кнутов разъяснил, с чем столкнется армия РФ, если решит уничтожить все вертолеты ВВС Украины

Вертолету не нужна взлетно-посадочная полоса. Можно найти поляну в лесу, разместить там землянку, посадить туда техников, продумать систему подвоза топлива в ночных условиях, когда его поставляет одна машина, а не колонна. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Он разъяснил, с чем столкнется Россия, если решит уничтожить все вертолеты ВВС Украины. По словам военного эксперта, директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова, если Россия не начнет охоту на украинские вертолеты, противостоять их рейдам будет сложно. Это связано с тем, что в такой ситуации нужно будет оголять другие участки.

«Нам нужно время для отслеживания каждого вертолета и места посадки. Это достаточно сложно, потому что пилоты опытные, идут над деревьями на высоте 5 метров. Мы не всегда можем это отследить. Придется использовать спутниковую и радиотехническую разведку», – рассуждает Кнутов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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