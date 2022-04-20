Кнутов разъяснил, с чем столкнется армия РФ, если решит уничтожить все вертолеты ВВС Украины

Сегодня, 07:29

0

Image 16+
Кнутов разъяснил, с чем столкнется армия РФ, если решит уничтожить все вертолеты ВВС Украины
Фото из открытых источников

Вертолету не нужна взлетно-посадочная полоса. Можно найти поляну в лесу, разместить там землянку, посадить туда техников, продумать систему подвоза топлива в ночных условиях, когда его поставляет одна машина, а не колонна. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Он разъяснил, с чем столкнется Россия, если решит уничтожить все вертолеты ВВС Украины. По словам военного эксперта, директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова, если Россия не начнет охоту на украинские вертолеты, противостоять их рейдам будет сложно. Это связано с тем, что в такой ситуации нужно будет оголять другие участки.

«Нам нужно время для отслеживания каждого вертолета и места посадки. Это достаточно сложно, потому что пилоты опытные, идут над деревьями на высоте 5 метров. Мы не всегда можем это отследить. Придется использовать спутниковую и радиотехническую разведку», – рассуждает Кнутов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Кнутов разъяснил, с чем столкнется армия РФ, если решит уничтожить все вертолеты ВВС Украины

Сегодня, 07:29

Леонков проинформировал о тяжелейших боях в Донбассе

Вчера, 13:59

Перенджиев: российской армии следует задействовать все виды вооружения для ударов по ВСУ в Донбассе

20-04-2022, 08:19

Нарышкин заявил, что США имеют особый расчет на ситуацию на Украине

16-04-2022, 22:04

Военные РФ нанесли удары по Харьковской и Николаевской областях

16-04-2022, 08:19

США отвергли предупреждение РФ о поставках оружия Украине

15-04-2022, 23:14

В Украину прибыли две тысячи иностранных наемников

15-04-2022, 15:09

Экс-офицеры НАТО удивлены тактикой российских военных в Украине

10-04-2022, 22:49

Под Харьковом армия России объезжает созданные с помощью НАТО БТР-4 «Буцефал» ВС Украины

10-04-2022, 07:44

Подземные коммуникации «Азовстали» армия РФ в Мариуполе штурмовать не будут

9-04-2022, 18:34

Литовкин заявил, что численность российских войск в Украине составляет 130 тыс. человек

8-04-2022, 17:59

WarGonzo: на Украине началась самая масштабная операция армии России «Донбасская дуга»

7-04-2022, 08:49

На улицах Мариуполя замечены суперминометы «Тюльпан»

6-04-2022, 20:29

«Грачи» ВКС РФ громят оборону ВС Украины под Донецком

5-04-2022, 08:54

Военные ЛНР с армией РФ наступают на Северодонецк

5-04-2022, 08:19

РФ заставила Пентагон “чесать затылок” после применения на Украине ракет “Кинжал”

22-03-2022, 13:59

Кадыров: чеченские бойцы приступили к штурму Мариуполя

22-03-2022, 10:39

Мирошник: Спецоперация Z ВС РФ в Украине выходит на новый этап

22-03-2022, 08:49

В США назвали быстрым темп продвижения ВС России в ходе военной операции

20-03-2022, 12:34

Минобороны: ВС России уничтожили 69 военных объектов Украины в ночь на 19 марта

19-03-2022, 16:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Эксперт Сивков предсказал судьбу переданных Украине самолетов из Восточной Европы

Эксперт Сивков предсказал судьбу переданных Украине самолетов из Восточной Европы

20-04-2022, 13:39

0

Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что Россия уничтожит те самолеты, которые Украина получила от...

Подробнее
Spiegel: Вопрос поставок оружия Украине может привести к отставке канцлера Германии Шольца

Spiegel: Вопрос поставок оружия Украине может привести к отставке канцлера Германии Шольца

Вчера, 06:59

0

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по украинскому вопросу может привести к его отставке. Об этом сообщает Spiegel....

Подробнее
В РФ ведутся разработки уникальных нетрадиционных видов оружия

В РФ ведутся разработки уникальных нетрадиционных видов оружия

19-04-2022, 13:34

0

Россия разрабатывает уникальные нетрадиционные виды оружия. Об этом стало известно в ходе недавней встречи...

Подробнее
В Британии допустили атаку РФ на военную базу НАТО

В Британии допустили атаку РФ на военную базу НАТО

19-04-2022, 15:34

0

В Великобритании не исключают того, что Россия может начать атаковать базы НАТО. Об этом заявил бывший советник...

Подробнее
Политолог Михеев: Поставляемые на Украину немецкие танки Leopard являются грудой железа

Политолог Михеев: Поставляемые на Украину немецкие танки Leopard являются грудой железа

19-04-2022, 18:24

0

Политолог Сергей Михеев высказал сомнение относительно того, что тяжелый танк «Леопард-1» производства Германии хоть...

Подробнее
Вице-губернатор Петербурга признал провал транспортной реформы в городе

Вице-губернатор Петербурга признал провал транспортной реформы в городе

Вчера, 13:10

0

Второй и третий этапы транспортной реформы в Санкт-Петербурге находятся под угрозой срыва из-за недостаточного...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

General Motors окончательно уходит из России

General Motors окончательно уходит из России

20-04-2022, 11:24

0

Автогигант General Motors окончательно уходит из России, сообщает газета «Коммерсантъ» . По ее данным, дилерам уже...

Подробнее
Незаинтересованность Смольного в IT-специалистах обескровит отрасль в Петербурге

Незаинтересованность Смольного в IT-специалистах обескровит отрасль в Петербурге

20-04-2022, 17:46

0

Смольный продемонстрировал откровенно слабые меры поддержки IT-отрасли по сравнению с теми предложениями, которые были...

Подробнее
Леонков проинформировал о тяжелейших боях в Донбассе

Леонков проинформировал о тяжелейших боях в Донбассе

Вчера, 13:59

0

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о том, что в настоящее время ВС РФ совместно с армейскими подразделениями...

Подробнее
В Белгородской области из-за спецоперации не будут работать пляжи рядом с границей

В Белгородской области из-за спецоперации не будут работать пляжи рядом с границей

20-04-2022, 15:19

0

В Белгородской области из-за спецоперации России в Украине откроются не все пляжи, которые ранее значились в планах...

Подробнее