Перенджиев: российской армии следует задействовать все виды вооружения для ударов по ВСУ в Донбассе

ВКС РФ нанесли удар по позициям украинских военных в Краматорске
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Подразделения Вооруженных сил России вынуждены будут задействовать все виды вооружения для уничтожения укрепрайонов ВСУ на территории Донбасса. Об этом заявил военный эксперт Александр Перенджиев.
Аналитик сообщает, что позиции украинской армии сооружались на протяжении последних восьми лет. Ликвидировать их легко не получится. Именно поэтому необходима массированная атака всеми видами оружия, включая минометный, артиллерийский и ракетный огонь. Только после этого можно будет переходить к зачистке, считает эксперт.
«При этом для нас важно сделать так, чтобы ВСУ не смогли получить дополнительную помощь – продовольствие, боеприпасы, оружие и личный состав», – заметил собеседник.
«Совершенно точно можно сказать, что мы полностью контролируем воздух, так что здесь поддержка для ВСУ обрублена. Что касается дорог, то надо сделать так, чтобы они хорошо простреливались. Я даже не исключаю, что их придется заминировать», – подчеркнул военный эксперт.
Минобороны России пока официально не сообщало о начале второй фазы военных действий на Украине, однако на это указывает ряд косвенных признаков. За прошедшие сутки высокоточные ракеты подавили 13 опорных пунктов украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника, прежде всего – в Славянске, Барвенково и Попасной.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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