Нарышкин заявил, что США имеют особый расчет на ситуацию на Украине

Вчера, 22:04

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Нарышкин заявил, что США имеют особый расчет на ситуацию на Украине
Фото из открытых источников

Американская стратегия по отношению к Киеву меняется очень быстро. Как сообщает источник Взгляд.ру, в первые дни конфликта Украина получала от Запада только оборонительное оружие. В настоящее время Соединенные Штаты и НАТО обеспечивают страну наступательными вооружениями, а масштабы поставок скоро могут достигнуть 1 млрд долларов.

Украинские военнослужащие использовали против ВС России новые американские дроны-камикадзе Switchblade в районе Славянска. Около 300 единиц беспилотников вошли в расширенную военную помощь. Украина получает от Запада бронетехнику, ПТРК, беспилотники и другое вооружение.

По мнению главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, Запад намерен увеличить длительность военной операции для ослабления России и не позволить конфликту перейти на территорию Европы. Вашингтон ведет конфликт на истощение, пытаясь ослабить экономику России и поставляет Украине оружие.

Одна из целей Соединенных Штатов в Украине – заработать на военном сотрудничестве, избавиться от устаревшего оружия. Нарышкин также отметил, что США не только истощают Россию, но еще и разрушают объединенную Европу. Она лишается конкурентных рынков, которые Америка подгребает под себя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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