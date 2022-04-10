Военные РФ нанесли удары по Харьковской и Николаевской областях

Политолог Марков: гибель «Москвы» приведет к эскалации боевых действий в Украине
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ВС РФ нанесли ряд мощных ракетных ударов по военным и промышленным объектам в Харьковской и Николаевской областях Украины.
Сообщая об этом, издание «Военное обозрение» уточняет, что в Харькове целый день раздаются сирены воздушной тревоги. По предварительным данным, уничтожен ряд цехов на Харьковском авиазаводе. Там ремонтировали военную авиационную технику. В местных пабликах также опубликованы сообщения о том, что «есть прилеты в район ХАЗ».
Также были нанесены удары по Николаевской области. Что именно было поражено – пока неизвестно. Никаких официальных сообщений на этот счет ни с украинской, ни с российской стороны пока нет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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