США отвергли предупреждение РФ о поставках оружия Украине

В Госдепартаменте прокомментировали ноту России, которая была направлена в Вашингтон после заявления президента США Джо Байдена о резком увеличении спектра вооружений, которые будут поставлены Украине.

«Заявления России о рисках наращивания поставок военной помощи США Украине не заставят Вашингтон изменить свою позицию по данному вопросу», - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Издание Washington Post сообщало, что США намерены поставить Украине беспилотники, бронетехнику береговой обороны, 155-миллиметровые гаубицы, переносные зенитные и противотанковые средства. В российской ноте на это отмечалось, что поставки подобных «наиболее чувствительных» систем усугубляют конфликт и способны вызвать «непредсказуемые последствия».

Как отмечает WP, Москва предупредила Вашингтон о том, что поставки США и НАТО Украине «наиболее чувствительных» систем усугубляют конфликт и способны вызвать «непредсказуемые последствия».

Источник сообщает, что Америка планирует поставить Украине военную помощь на 800 млн долларов. Из них значатся БПЛА, бронетехника береговой обороны, гаубицы, переносные противотанковые и зенитные средства. Об этом писало издание Washington Post.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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