США отвергли предупреждение РФ о поставках оружия Украине

Вчера, 23:14

0

Image 16+
США отвергли предупреждение РФ о поставках оружия Украине
Фото из открытых источников

В Госдепартаменте прокомментировали ноту России, которая была направлена в Вашингтон после заявления президента США Джо Байдена о резком увеличении спектра вооружений, которые будут поставлены Украине.

«Заявления России о рисках наращивания поставок военной помощи США Украине не заставят Вашингтон изменить свою позицию по данному вопросу», - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Издание Washington Post сообщало, что США намерены поставить Украине беспилотники, бронетехнику береговой обороны, 155-миллиметровые гаубицы, переносные зенитные и противотанковые средства. В российской ноте на это отмечалось, что поставки подобных «наиболее чувствительных» систем усугубляют конфликт и способны вызвать «непредсказуемые последствия».

Как отмечает WP, Москва предупредила Вашингтон о том, что поставки США и НАТО Украине «наиболее чувствительных» систем усугубляют конфликт и способны вызвать «непредсказуемые последствия».

Источник сообщает, что Америка планирует поставить Украине военную помощь на 800 млн долларов. Из них значатся БПЛА, бронетехника береговой обороны, гаубицы, переносные противотанковые и зенитные средства. Об этом писало издание  Washington Post.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

США отвергли предупреждение РФ о поставках оружия Украине

Вчера, 23:14

В Украину прибыли две тысячи иностранных наемников

Вчера, 15:09

Экс-офицеры НАТО удивлены тактикой российских военных в Украине

10-04-2022, 22:49

Под Харьковом армия России объезжает созданные с помощью НАТО БТР-4 «Буцефал» ВС Украины

10-04-2022, 07:44

Подземные коммуникации «Азовстали» армия РФ в Мариуполе штурмовать не будут

9-04-2022, 18:34

Литовкин заявил, что численность российских войск в Украине составляет 130 тыс. человек

8-04-2022, 17:59

WarGonzo: на Украине началась самая масштабная операция армии России «Донбасская дуга»

7-04-2022, 08:49

На улицах Мариуполя замечены суперминометы «Тюльпан»

6-04-2022, 20:29

«Грачи» ВКС РФ громят оборону ВС Украины под Донецком

5-04-2022, 08:54

Военные ЛНР с армией РФ наступают на Северодонецк

5-04-2022, 08:19

РФ заставила Пентагон “чесать затылок” после применения на Украине ракет “Кинжал”

22-03-2022, 13:59

Кадыров: чеченские бойцы приступили к штурму Мариуполя

22-03-2022, 10:39

Мирошник: Спецоперация Z ВС РФ в Украине выходит на новый этап

22-03-2022, 08:49

В США назвали быстрым темп продвижения ВС России в ходе военной операции

20-03-2022, 12:34

Минобороны: ВС России уничтожили 69 военных объектов Украины в ночь на 19 марта

19-03-2022, 16:24

Харьковская часть ВСУ запросила помощи у Киева

18-03-2022, 22:59

Западные наемные военные бегут с Украины после точных ударов ВС России

18-03-2022, 22:09

ВЗГЛЯД разъяснил, как армия РФ уничтожает военную помощь Украине от НАТО

18-03-2022, 21:09

Политолог Михеев объяснил, чем обернется военная помощь стран Запада для граждан Украины

15-03-2022, 00:44

Завершается фаза операции по блокировке украинской группировки в Славянске и Краматорске

12-03-2022, 21:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

У границы РФ с Финляндией замечены тактические ракетные комплексы

У границы РФ с Финляндией замечены тактические ракетные комплексы

13-04-2022, 09:34

0

На фоне активизации финским парламентом решения о вступлении страны в военный блок НАТО и недавнего заявления...

Подробнее
Политолог Марков: гибель «Москвы» приведет к эскалации боевых действий в Украине

Политолог Марков: гибель «Москвы» приведет к эскалации боевых действий в Украине

Вчера, 12:34

0

Политолог Сергей Марков рассказал о том, как гибель крейсера «Москва» повлияет на ход «военной спецоперации», которую...

Подробнее
Петербургские правоохранители задержали нетрезвого жителя Колпино, устроившего стрельбу из пистолета возле Дома молитвы

Петербургские правоохранители задержали нетрезвого жителя Колпино, устроившего стрельбу из пистолета возле Дома молитвы

13-04-2022, 11:24

0

Источники сообщили о том, что вчера около шести вечера к Дому молитвы на Октябрьской улице был вызван полицейский...

Подробнее
Путин назвал европейских политиков пуделями Америки

Путин назвал европейских политиков пуделями Америки

13-04-2022, 11:19

0

Все руководители стран ЕС находятся в обидном положении по отношению к США, но сказать они об этом не могут, так как...

Подробнее
Минюст предложил внести изменения в УК, чтобы иметь возможность отправлять пожилых принудительно работать

Минюст предложил внести изменения в УК, чтобы иметь возможность отправлять пожилых принудительно работать

13-04-2022, 12:44

0

Министерство юстиции РФ проинформировало о подготовленном проекте ФЗ «О внесении изменения в статью 53.1 Уголовного...

Подробнее
Кудрин: Расчеты в рублях возможны с заинтересованными странами

Кудрин: Расчеты в рублях возможны с заинтересованными странами

13-04-2022, 17:14

0

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин высказал мнение о возможности для других стран рассчитываться с Россией в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В РФ металлурги начали отказываться от выплат акционерам

В РФ металлурги начали отказываться от выплат акционерам

13-04-2022, 11:59

0

Российские металлургические компании начинают отказывать акционерам в выплате дивидендов. Известно о том, что к этому...

Подробнее
Винер-Усманова увидела плюсы в отстранении российских спортсменов от международных соревнований

Винер-Усманова увидела плюсы в отстранении российских спортсменов от международных соревнований

13-04-2022, 12:14

0

Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной РФ, увидела...

Подробнее
Эксперт Зубец назвал сумму, потраченную Россией на спецоперацию на Украине

Эксперт Зубец назвал сумму, потраченную Россией на спецоперацию на Украине

14-04-2022, 13:59

0

РФ проводит специальную военную операцию на территории Украины уже полтора месяца - с 24 февраля 2022 года. Рядовых...

Подробнее
В Хакасии Следственный комитет РФ задержал журналиста Михаила Афанасьева

В Хакасии Следственный комитет РФ задержал журналиста Михаила Афанасьева

14-04-2022, 10:49

0

В Сеть попала информация о том, что в Абакане задержан главред издания «Новый Фокус» Михаил Афанасьев, который...

Подробнее