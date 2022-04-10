В Украину прибыли две тысячи иностранных наемников

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На территорию Запорожья прибыли порядка двух тысяч иностранных «солдат удачи». По данным осведомителей, все прибывшие добровольцев являются сотрудниками иностранных частных военных компаний (ЧВК). Об этом сообщили источники телеграм-канала WarGonzo на той территории региона, которая находится под контролем Украинских вооруженных сил.
Представители частных военных компаний разделены на три группы по национальному признаку и вероисповеданию, а также, возможно, по языковой близости, так как в этой группе из 2000 бойцов есть граждане Азербайджана и Турции.
По данным Telegram-канала WarGonzo, все эти бойцы должны быть направлены на деблокировку Мариуполя. Таковы были первоначальные планы властей Украины, но затем в командовании решили по-другому, поскольку пришли к выводу о полной нецелесообразности этой операции. Момент был упущен: Мариуполь перешел под контроль Народной милиции ДНР и российских военнослужащих.
«Вероятнее всего, иностранцев теперь перебросят на авдеевское направление, так как на этом фронте донбасско-российские силы уже приступили к штурмовым и наступательным действиям», – отмечают авторы сообщения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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