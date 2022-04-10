В Украину прибыли две тысячи иностранных наемников

Сегодня, 15:09

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В Украину прибыли две тысячи иностранных наемников
Фото из открытых источников

На территорию Запорожья прибыли порядка двух тысяч иностранных «солдат удачи». По данным осведомителей, все прибывшие добровольцев являются сотрудниками иностранных частных военных компаний (ЧВК). Об этом сообщили источники телеграм-канала WarGonzo на той территории региона, которая находится под контролем Украинских вооруженных сил.

Представители частных военных компаний разделены на три группы по национальному признаку и вероисповеданию, а также, возможно, по языковой близости, так как в этой группе из 2000 бойцов есть граждане Азербайджана и Турции.

По данным Telegram-канала WarGonzo, все эти бойцы должны быть направлены на деблокировку Мариуполя. Таковы были первоначальные планы властей Украины, но затем в командовании решили по-другому, поскольку пришли к выводу о полной нецелесообразности этой операции. Момент был упущен: Мариуполь перешел под контроль Народной милиции ДНР и российских военнослужащих.

«Вероятнее всего, иностранцев теперь перебросят на авдеевское направление, так как на этом фронте донбасско-российские силы уже приступили к штурмовым и наступательным действиям», – отмечают авторы сообщения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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