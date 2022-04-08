Экс-офицеры НАТО удивлены тактикой российских военных в Украине

Западные военные эксперты оценили действия Вооруженных сил России на территории Украины.

Бывшие офицеры НАТО обратили внимание на пять особенностей, которые используют российские военные в «спецоперации». Ветеран немецких танковых войск Андреас Вебер отметил, что ВС РФ используют относительно малые силы и высокую скорость действий. То есть боевые задачи выполняются не количеством, а качеством.

«По моим ощущениям, Российская армия действует быстрее сухопутных войск НАТО примерно в пять-семь раз. У сил альянса есть некоторые особенности и тактические приемы, которые не позволяют быстро развернуть существенное количество танков и техники на нужных направлениях», – цитирует Вебера издание LIFE.

Свое мнение высказал и ветеран польского спецназа Вислав Кадышевич. По его мнению, у ВС России очень эффективное вооружение. Также он отметил, что российские войска довольно непредсказуемы для противника. Запад хорошо снабжает Киев разведданными. Однако ВС РФ удается нивелировать это преимущество. Также Кадышевича удивила тактика России по блокированию Вооруженных сил Украины в Донбассе. ВСУ не могут выйти из окружения, хотя такая возможность у них есть. Все склады с вооружением и горюче-смазочными материалами были разбиты, а пути снабжения контролируются российскими войсками.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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