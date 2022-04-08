Под Харьковом армия России объезжает созданные с помощью НАТО БТР-4 «Буцефал» ВС Украины

БТР-4 «Буцефал» – это машина, которая крайне капризная и успела засветиться в нескольких скандалах. Однако российские механики привели ее в боеготовность для выполнения военных целей.

Еще одна техника НАТО послужит для борьбы с военными на территории Украины. В этот раз в распоряжение российской армии под Изюмом попала партия БТР-4 «Буцефал».

Внутренние запчасти у боевых машин импортные: немецкий двигатель, автоматическая коробка передач и др. Однако подводит качество сборки, что может сказаться в самый неподходящий момент.

Ответственный за сборку бронетранспортера под номером 231 прапорщик рассказал военным корреспондентам, что главным недостатком является плохая проходимость машины. Дорожный просвет маленький, а сама техника – тяжелая.

Другой минус – это расположение двигателя и прочих тяжелых узлов в передней части корпуса. В результате этого на пересеченной местности и в воде боевая машина зарывается носом вниз. Есть подозрения, что это происходит также из-за несоответствия резины. Производителем предусмотрена Michelin с шириной профиля 380, а стоит более узкая КИ-131.

Вообще эти «Буцефалы» – это один сплошной скандал. Украина в 2014—2015 годах получила на вооружение 25 единиц этой техники. Однако всего через год только 11 машин остались пригодны к эксплуатации.

В 2017 году «Буцефалы» снова «засветились» в Ираке. Из 88 БТР завелись 56, а поехать смогло еще меньше – 34. По некоторым данным, дальше эти машины отправились воевать в Нигерию.

Тем не менее, боевые трофеи российские механики смогли поставить на колеса, и теперь машины послужат для военных целей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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