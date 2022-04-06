Литовкин заявил, что численность российских войск в Украине составляет 130 тыс. человек

Сегодня, 17:59

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Литовкин заявил, что численность российских войск в Украине составляет 130 тыс. человек
Военный обозреватель Виктор Литовкин

Военный обозреватель Виктор Литовкин во время интервью изданию Украина.ру рассказал о численности ВС России в военных действиях на территории Украины.

«По неофициальным сведениям, в Украине у нас находится около 130 тысяч человек», – говорит Литовкин.

Численность регулярных украинских войск на момент начала военной операции была вдвое больше. Стоит напомнить, что 24 февраля 2022 года ВС РФ приступили к военной операции на территории Украины. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинских вооруженных сил. Также в военной операции на стороне РФ участвует Народная милиция ДНР и ЛНР. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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