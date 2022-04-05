На улицах Мариуполя замечены суперминометы «Тюльпан»

Вчера, 20:29

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На улицах Мариуполя замечены суперминометы «Тюльпан»
Фото из открытых источников

Самоходные 240-мм минометы 2С4 «Тюльпан» были замечены на улицах Мариуполя. Как предполагается, их задействуют при ударе подразделений украинских военных на территории промышленных объектов города.

Ранее самыми мощными минометами, применявшимися в ходе специальной операции, были 120-мм 2Б11 комплекса 2С12 «Сани». По сравнению с ними гусеничные боевые машины имеют гораздо более высокую огневую мощь, ранее проверенную военными конфликтами, в которых им довелось принимать участие. Например, в 80-е годы во время нахождения в Афганистане ограниченного контингента советских войск «Тюльпаны» эффективно работали против различных военных объектов противника. Их, в том числе, использовали в борьбе против принадлежавших антиправительственным формированиям хорошо защищенных укреплений, сооруженных в горных районах.

В этой же горячей точке впервые были опробованы боеприпасы 1К113 «Смельчак». Благодаря лазерному наведению достигалась высокая точность, позволяющая уничтожать выявленные цели, как правило, одной корректируемой миной. Ее масса составляет 134,2 кг, в том числе взрывчатки – 32 кг. Максимальная дальность стрельбы – 9500 метров.

Применялись также обычные 130-килограммовые фугасные и активно-реактивные мины, вес которых составляет 228 кг, способные бить на 19690 метров.

Почему же именно тяжелые минометы будут эффективны в боях за Мариуполь? Это оружие разработано в советское время как раз для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, а также целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно. Мины летят по навесной траектории и поражают цели за бетонными стенами, которые не пробьешь из гаубиц, стреляющих прямой наводкой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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