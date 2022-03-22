Военные ЛНР с армией РФ наступают на Северодонецк

Военные Народной милиции Луганской Народной Республики совместно с ВС России продолжают активное наступление в районе Северодонецка. Как известно, город Северодонецк в настоящий момент находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Войска ЛНР наступают на Северодонецк, как сообщает информационное онлайн издание Rusvesna.su. На опубликованных снимках видно, как машина пехоты БМП-2 ведет огонь из орудия по лесному массиву, где укрываются украинские военнослужащие. Силы Народной милиции Луганской Народной Республики наступают на позиции административного центра Луганской области и Северодонецкого района, который находится на левом берегу реки Северский Донец.

В Донбассе город за городом идут бои. Под обстрелами военных продолжают оставаться мирные жители Донецка. Атаке вновь подвергся Петровский район столицы ДНР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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