Военные ЛНР с армией РФ наступают на Северодонецк

RusVesna: в Украине гремят мощные взрывы, ревут сирены воздушной тревоги
По состоянию на сегодня, понедельник, 4 апреля 2022 года, на Украине уже не осталось практически ни одной спокойной...Подробнее
Военные Народной милиции Луганской Народной Республики совместно с ВС России продолжают активное наступление в районе Северодонецка. Как известно, город Северодонецк в настоящий момент находится под контролем Вооруженных сил Украины.
Войска ЛНР наступают на Северодонецк, как сообщает информационное онлайн издание Rusvesna.su. На опубликованных снимках видно, как машина пехоты БМП-2 ведет огонь из орудия по лесному массиву, где укрываются украинские военнослужащие. Силы Народной милиции Луганской Народной Республики наступают на позиции административного центра Луганской области и Северодонецкого района, который находится на левом берегу реки Северский Донец.
В Донбассе город за городом идут бои. Под обстрелами военных продолжают оставаться мирные жители Донецка. Атаке вновь подвергся Петровский район столицы ДНР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
По состоянию на сегодня, понедельник, 4 апреля 2022 года, на Украине уже не осталось практически ни одной спокойной...Подробнее
Российским казацким объединениям и добровольческим организациям следует подтвердить свои слова делом, поддержать...Подробнее
Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал возможность ядерного удара со стороны России. О возможности применения...Подробнее
В Украине начались разговоры о вероятном попадании ВСУ в так называемый «котел» в Донбассе. Своими мыслями относительно...Подробнее
Mi-6 (служба разведки из Британии) утверждает, что её сотрудники полностью ознакомлены с планами Российской Федерации...Подробнее
Еще до начала «спецоперации» на Украине США и НАТО рассматривали возможность атаковать Донбасс с моря ракетами...Подробнее
Новую денежную выплату от государства смогут получить российские граждане в начале следующей недели. Деньги будут...Подробнее
Российский юрист Ирина Сивакова рассказала о ситуациях, в которых Пенсионный фонд обязан сделать пожилому человеку...Подробнее
Сорок четыре человека задержали правоохранители Северной столицы в ходе пацифистской акции, прошедшей накануне в...Подробнее
Правоохранители Северной столицы возбудили уголовное дело после взрыва страйкбольной гранаты на детской площадке....Подробнее
Комментировать