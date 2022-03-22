«Грачи» ВКС РФ громят оборону ВС Украины под Донецком

Сообщается, что российские штурмовики бьют авиационными ракетами, которые считаются неуправляемыми, по позициям украинских военных в Авдеевке. Стало известно, что в качестве доказательства в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» было представлено видео, на котором хорошо видно работу «Грачей», пишет издание «Русская весна».

«Су-25 отстреливают тепловые ловушки для борьбы с зенитными ракетами. Таким образом фронтовая авиация российских Вооруженных сил взламывает оборону ВСУ», – комментирует источник.

Отмечается, что на данный момент «военная операция» на территории Украины проходит по плану, однако точных дат завершения боевых действий еще не называлось.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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