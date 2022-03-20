РФ заставила Пентагон “чесать затылок” после применения на Украине ракет “Кинжал”

Сегодня, 13:59

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РФ заставила Пентагон “чесать затылок” после применения на Украине ракет “Кинжал”
Фото из открытых источников

Применение ВС России гиперзвукового оружия во время военной операции на территории Украины заставило Пентагон выразить обеспокоенность, сообщил представитель ведомства.

Он сказал, что в Пентагоне пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть заявления Минобороны России об использовании гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал».

Представитель Пентагона говорит: 

«Нет полной ясности. Мы полагаем, что это, разумеется, возможно, но, честно говоря, заставляет чесать в затылке немного. Не совсем понятно, зачем».

Собеседник журналистов не исключает, что таким образом Россия могла послать сигнал Соединенным Штатам. Она показала, что в распоряжении армии РФ действительно есть гиперзвуковое оружие и при необходимости оно будет применено. Также наличие столь продвинутой боевой системы может использоваться в качестве одного из аргументов на переговорах между Москвой и Киевом.

«Москва также может попытаться послать сигнал Западу и Украине о том, что у них есть возможности и они могут использовать их в случае необходимости, чтобы получить некоторое влияние за столом переговоров», – сообщил сотрудник Пентагона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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