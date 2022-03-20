РФ заставила Пентагон “чесать затылок” после применения на Украине ракет “Кинжал”

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Применение ВС России гиперзвукового оружия во время военной операции на территории Украины заставило Пентагон выразить обеспокоенность, сообщил представитель ведомства.
Он сказал, что в Пентагоне пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть заявления Минобороны России об использовании гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал».
Представитель Пентагона говорит:
«Нет полной ясности. Мы полагаем, что это, разумеется, возможно, но, честно говоря, заставляет чесать в затылке немного. Не совсем понятно, зачем».
Собеседник журналистов не исключает, что таким образом Россия могла послать сигнал Соединенным Штатам. Она показала, что в распоряжении армии РФ действительно есть гиперзвуковое оружие и при необходимости оно будет применено. Также наличие столь продвинутой боевой системы может использоваться в качестве одного из аргументов на переговорах между Москвой и Киевом.
«Москва также может попытаться послать сигнал Западу и Украине о том, что у них есть возможности и они могут использовать их в случае необходимости, чтобы получить некоторое влияние за столом переговоров», – сообщил сотрудник Пентагона.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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