В США назвали быстрым темп продвижения ВС России в ходе военной операции

Сегодня, 12:34

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В США назвали быстрым темп продвижения ВС России в ходе военной операции
Фото из открытых источников

Американский военный аналитик Ритер назвал быстрым темп продвижения ВС России в ходе военной операции на территории Украины. Вооруженные силы России (ВС РФ) выполняют задачи в достаточно быстром темпе. Такого быстрого продвижения войск в мировой истории еще не было. Подобное заявление сделал 19 марта, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Ритер.

«Скорость продвижения российских войск выше, чем скорость германских войск в операции «Блицкриг» во Второй мировой. Поэтому если кто-то говорит «медленно», нет, это не медленно, это самое быстрое продвижение войск в истории», – отметил он на своем YouTube-канале.

По словам военного эксперта, ВС России стремятся задержать противника на местах, уничтожить командные пункты, а затем окружить врага и захватить стратегически важные объекты.

Ритер уточнил, что он сделал соответствующие выводы, учитывая свой опыт военного, к тому же он в течение 35 лет изучал тактику действий советских войск.

«Я провел много лет в начале своей карьеры, изучая тактики сближения и уничтожения советских войск с помощью маневрирования огневыми возможностями. Я изучал их 35 лет, их доктрину и снаряжение, тактику операции. То, что мы видим, – это классическая многовекторная стратегия», – заключил аналитик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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