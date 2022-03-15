Минобороны: ВС России уничтожили 69 военных объектов Украины в ночь на 19 марта

Сегодня, 16:24

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Минобороны: ВС России уничтожили 69 военных объектов Украины в ночь на 19 марта
Фото из открытых источников

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на утреннем брифинге рассказал о результатах работы ракетных комплектов «Кинжал» и «Бастион». Он также сообщил о результатах военной операции на территории Украины 19 марта.

Представитель военного ведомств рассказал, что в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск.

В населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области береговой ракетный комплекс «Бастион» поразил центры радио- и радиотехнической разведки украинской стороны.

Российская авиация 19 марта уничтожила 69 военных объектов Украины: 4 командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населенном пункте Забуянье, 4 зенитных ракетных комплекса, в том числе С-300 и «Бук-М1», радиолокационную станцию наведения и целеуказания, 3 установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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