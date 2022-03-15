Харьковская часть ВСУ запросила помощи у Киева

В Киеве призывают не верить российским СМИ, утверждающим, что положение ВСУ, особенно в блокированных городах, является плачевным. Украинские новости сообщают, что российским войскам необходимо готовиться к капитуляции.

В офисе президента Украины продолжают утверждать, что блокированные в Мариуполе и Харькове части ВСУ держатся и спокойно могут сопротивляться российским войскам довольно длительное время.

На самом деле ситуация тяжелая. В Генштабе Украины обеспокоены, что Мариуполь может быть потерян, казать какую-либо помощь Мариуполю затруднительно, поскольку многие боеспособные части завязли в других боях, а находящиеся на западе Украины остаются в резерве.

Теперь же угроза нависла над ВСУ, блокированными в Харькове. По имеющейся информации, Генштаб ВСУ проинформировал Зеленского, что снабжение Харькова невозможно, поскольку он находится в оперативном окружении. Находящиеся в городе части ВСУ и теробороны просят о помощи, поскольку у них заканчиваются топливо и боеприпасы крупного калибра, включая РСЗО.

В то же время, доставить помощь просто невозможно, так как близлежащие склады все уничтожены российскими ВС, а вести колонны через половину страны русские не позволят.

На этом фоне Генштаб ВСУ призывает не сдаваться, потому что Украина скоро победит. Как доказательство того, что у русских все плохо, в Минобороны Украины привели новые данные по потерям российских войск, утверждая, что на сегодняшний день ВС России понесли крупные потери, в том числе в военных кораблях. А накануне на французском ТВ вышел репортаж, продемонстрировав российский ракетный катер (который, как утверждал ГШ ВСУ, был потоплен), выходящим из Севастополя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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