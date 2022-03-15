Харьковская часть ВСУ запросила помощи у Киева

MWM: конфликт на Украине раскрыл опасность баллистической ракеты «Искандер-М» ВС России
Как утверждают военно-политические специалисты Запада и военного блока НАТО, ОТРК «Искандер» одновременно с другими...Подробнее
В Киеве призывают не верить российским СМИ, утверждающим, что положение ВСУ, особенно в блокированных городах, является плачевным. Украинские новости сообщают, что российским войскам необходимо готовиться к капитуляции.
В офисе президента Украины продолжают утверждать, что блокированные в Мариуполе и Харькове части ВСУ держатся и спокойно могут сопротивляться российским войскам довольно длительное время.
На самом деле ситуация тяжелая. В Генштабе Украины обеспокоены, что Мариуполь может быть потерян, казать какую-либо помощь Мариуполю затруднительно, поскольку многие боеспособные части завязли в других боях, а находящиеся на западе Украины остаются в резерве.
Теперь же угроза нависла над ВСУ, блокированными в Харькове. По имеющейся информации, Генштаб ВСУ проинформировал Зеленского, что снабжение Харькова невозможно, поскольку он находится в оперативном окружении. Находящиеся в городе части ВСУ и теробороны просят о помощи, поскольку у них заканчиваются топливо и боеприпасы крупного калибра, включая РСЗО.
В то же время, доставить помощь просто невозможно, так как близлежащие склады все уничтожены российскими ВС, а вести колонны через половину страны русские не позволят.
На этом фоне Генштаб ВСУ призывает не сдаваться, потому что Украина скоро победит. Как доказательство того, что у русских все плохо, в Минобороны Украины привели новые данные по потерям российских войск, утверждая, что на сегодняшний день ВС России понесли крупные потери, в том числе в военных кораблях. А накануне на французском ТВ вышел репортаж, продемонстрировав российский ракетный катер (который, как утверждал ГШ ВСУ, был потоплен), выходящим из Севастополя.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Как утверждают военно-политические специалисты Запада и военного блока НАТО, ОТРК «Искандер» одновременно с другими...Подробнее
Львов утром 18 марта проснулся под звуки взрывов – силы РФ нанесли удар по аэродрому в этом городе. Телеграм-канал...Подробнее
О нововведении для держателей карт российских банков сообщил Центробанк России. Регулятор сообщил, что с 1 мая 2022...Подробнее
Центробанк в ближайшее время примет решение по ключевой ставке: на 18 марта запланировано заседание совета директоров...Подробнее
16 марта Россия должна была выплатить проценты в размере $117 миллионов по двум суверенным облигациям, номинированным в...Подробнее
Эксперты Bloomberg рассказали о возможных сценариях дефолта России по внешним долгам. 16 марта Минфин РФ должен...Подробнее
В Севастополе задержан мужчина, избивший пенсионера. Об этом сегодня, 16 марта, рассказала официальный представитель...Подробнее
Сегодня, в среду, 16 марта 2022 года, журналисты информационного онлайн-издания «Взгляд» сообщили о том, что состоялись...Подробнее
Суд Кенгисеппского района Ленинградской области решил быть снисходителен к марокканцу, пойманному при попытке незаконно...Подробнее
Группировка кораблей НАТО проводит военные учения «Холодный ответ» в Арктике. Там уже находятся 25 судов, к которым...Подробнее
Комментировать