Западные наемные военные бегут с Украины после точных ударов ВС России

MWM: конфликт на Украине раскрыл опасность баллистической ракеты «Искандер-М» ВС России
Как утверждают военно-политические специалисты Запада и военного блока НАТО, ОТРК «Искандер» одновременно с другими...Подробнее
Доброволец из Швеции Йеспер Сёдер, прибывший в Украину воевать против ВС России, назвал происходящее на востоке страны настоящим ужасом.
Автор статьи пишет: «Это был сущий ад – огонь, крики, паника. Куча бомб и ракет».
После этого более двух третей иностранных наемников приняли решение немедленно уехать из Украины.
В статье сообщается о российском ракетном ударе по военному объекту в Яворове. В этот день, тринадцатого марта, там было уничтожено несколько десятков бойцов. Отмечается, что такого интенсивного военного конфликта они не ожидали.
Уцелевший в ходе ракетного удара по Яворову ветеран армии Соединенных Штатов Америки сообщил, что среди западных добровольцев не только бывшие военные, но и люди без какого-либо военного опыта.
«Я выжил только потому, что ракеты попали в капитальные строения, а не в палатки, где я находился», – признался он.
Эксперты Military Watch полагают, что причиной больших потерь среди западных наемников стало отсутствие у них необходимых навыков. Они имеют большой опыт участия в конфликтах на Ближнем Востоке, однако Украина – это совершенно другое дело.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Как утверждают военно-политические специалисты Запада и военного блока НАТО, ОТРК «Искандер» одновременно с другими...Подробнее
Львов утром 18 марта проснулся под звуки взрывов – силы РФ нанесли удар по аэродрому в этом городе. Телеграм-канал...Подробнее
О нововведении для держателей карт российских банков сообщил Центробанк России. Регулятор сообщил, что с 1 мая 2022...Подробнее
Центробанк в ближайшее время примет решение по ключевой ставке: на 18 марта запланировано заседание совета директоров...Подробнее
16 марта Россия должна была выплатить проценты в размере $117 миллионов по двум суверенным облигациям, номинированным в...Подробнее
Эксперты Bloomberg рассказали о возможных сценариях дефолта России по внешним долгам. 16 марта Минфин РФ должен...Подробнее
В Севастополе задержан мужчина, избивший пенсионера. Об этом сегодня, 16 марта, рассказала официальный представитель...Подробнее
Сегодня, в среду, 16 марта 2022 года, журналисты информационного онлайн-издания «Взгляд» сообщили о том, что состоялись...Подробнее
Суд Кенгисеппского района Ленинградской области решил быть снисходителен к марокканцу, пойманному при попытке незаконно...Подробнее
Группировка кораблей НАТО проводит военные учения «Холодный ответ» в Арктике. Там уже находятся 25 судов, к которым...Подробнее
Комментировать