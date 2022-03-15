Западные наемные военные бегут с Украины после точных ударов ВС России

Доброволец из Швеции Йеспер Сёдер, прибывший в Украину воевать против ВС России, назвал происходящее на востоке страны настоящим ужасом.

Автор статьи пишет: «Это был сущий ад – огонь, крики, паника. Куча бомб и ракет».

После этого более двух третей иностранных наемников приняли решение немедленно уехать из Украины.

В статье сообщается о российском ракетном ударе по военному объекту в Яворове. В этот день, тринадцатого марта, там было уничтожено несколько десятков бойцов. Отмечается, что такого интенсивного военного конфликта они не ожидали.

Уцелевший в ходе ракетного удара по Яворову ветеран армии Соединенных Штатов Америки сообщил, что среди западных добровольцев не только бывшие военные, но и люди без какого-либо военного опыта.

«Я выжил только потому, что ракеты попали в капитальные строения, а не в палатки, где я находился», – признался он.

Эксперты Military Watch полагают, что причиной больших потерь среди западных наемников стало отсутствие у них необходимых навыков. Они имеют большой опыт участия в конфликтах на Ближнем Востоке, однако Украина – это совершенно другое дело.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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