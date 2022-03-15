ВЗГЛЯД разъяснил, как армия РФ уничтожает военную помощь Украине от НАТО

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В скором времени Киев получит от Запада внушительное количество военной техники, которую российским военным нужно будет уничтожить до того, как она попадет на фронт.
По словам одного из высокопоставленных офицеров ГРУ ВС РФ, поток вооружений отслеживается Россией еще на территории Европы, в Польше, а дальше – в Украине.
«Это не самая сложная задача при наличии агентурной сети и средств космической разведки. Уничтожить такие «караваны» мы можем уже после пересечения границы», – говорит он.
«Есть такой нюанс, который не позволяет уничтожать поставляемые Украине вооружения еще на пути следования. Речь идет о большом количестве мирных жителей – беженцев, которые движутся в сторону границы. Там сейчас огромные пробки автотранспорта, очереди на польских пропускных пунктах, которые зачастую организуются искусственно, чтобы создать некий живой щит», – сообщает источник.
И все же способ накрыть западное вооружение еще до того, как оно может быть применено, есть. Это промежуточные базы хранения – Украина не направляет вооружение сразу в зону ведения боевых действий, а складирует, как правило, на территориях воинских частей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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