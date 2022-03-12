Политолог Михеев объяснил, чем обернется военная помощь стран Запада для граждан Украины

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Российский политолог Сергей Михеев предполагает, что бесконтрольные и масштабные поставки летального оружия в Украину приведут к краху государства. Он отметил, что Запад показывает, что напрямую не вмешивается во внутренние дела Украины и вместе с тем продолжает снабжать Киев различными видами вооружений, выделяя миллионы долларов на военную помощь.
Неконтролируемые и масштабные поставки летального вооружения Украине Западом и США обернется для государства коллапсом. Поставляемое Киеву вооружение, попав не в те руки, приведет к росту криминала в стране. Оружием уже завладели националистические батальоны и различные вооруженные группы. Кроме того, решение властей страны вооружить мирное население без должного учета значительно усугубляет ситуацию, говорит политолог. Он также предположил, что захваченное оружие будет работать против ВСУ.
«Оружие российскими вооруженными силами в Украине уже сейчас захвачено в огромном количестве. И теперь оно начнет работать против ВСУ. Но Украина сейчас находится в сложной ситуации из-за наступившего внутреннего бандитизма и хаоса», – уточнил политолог.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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