Завершается фаза операции по блокировке украинской группировки в Славянске и Краматорске

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Минобороны России продемонстрировало карту Донбасса с отметками находящихся под контролем ВС РФ населенных пунктов, передает источник solenka.info.
Ключевые территории Донбасса освобождены силами ДНР и ЛНР. В ряде мест армии республик вышли на границы ДНР и ЛНР, где соединились с армией России. Стало известно, что российским войскам удалось продвинуться еще на 12 километров. Рубеж указали как Новодонецкое-Новомайорское-Егоровка.
Речь идет об обширной территории к западу и северо-западу Волновахи. Когда войска России выйдут к Новодонецкому направлению, операция по блокированию украинской группировки в районе Славянска и Краматорска, по сути, завершится. Указанная группировка Украины пребывает в замыкающем кольце, она лишилась возможности покинуть кольцо. Подходы со стороны Днепропетровской и Харьковской областей групп по деблокированию перерезаны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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