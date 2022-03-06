Завершается фаза операции по блокировке украинской группировки в Славянске и Краматорске

Минобороны России продемонстрировало карту Донбасса с отметками находящихся под контролем ВС РФ населенных пунктов, передает источник solenka.info.

Ключевые территории Донбасса освобождены силами ДНР и ЛНР. В ряде мест армии республик вышли на границы ДНР и ЛНР, где соединились с армией России. Стало известно, что российским войскам удалось продвинуться еще на 12 километров. Рубеж указали как Новодонецкое-Новомайорское-Егоровка.

Речь идет об обширной территории к западу и северо-западу Волновахи. Когда войска России выйдут к Новодонецкому направлению, операция по блокированию украинской группировки в районе Славянска и Краматорска, по сути, завершится. Указанная группировка Украины пребывает в замыкающем кольце, она лишилась возможности покинуть кольцо. Подходы со стороны Днепропетровской и Харьковской областей групп по деблокированию перерезаны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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