Завершается фаза операции по блокировке украинской группировки в Славянске и Краматорске

Вчера, 21:39

0

Image 16+
Завершается фаза операции по блокировке украинской группировки в Славянске и Краматорске
Фото из открытых источников

Минобороны России продемонстрировало карту Донбасса с отметками находящихся под контролем ВС РФ населенных пунктов, передает источник solenka.info.

Ключевые территории Донбасса освобождены силами ДНР и ЛНР. В ряде мест армии республик вышли на границы ДНР и ЛНР, где соединились с армией России. Стало известно, что российским войскам удалось продвинуться еще на 12 километров. Рубеж указали как Новодонецкое-Новомайорское-Егоровка.

Речь идет об обширной территории к западу и северо-западу Волновахи. Когда войска России выйдут к Новодонецкому направлению, операция по блокированию украинской группировки в районе Славянска и Краматорска, по сути, завершится. Указанная группировка Украины пребывает в замыкающем кольце, она лишилась возможности покинуть кольцо. Подходы со стороны Днепропетровской и Харьковской областей групп по деблокированию перерезаны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Завершается фаза операции по блокировке украинской группировки в Славянске и Краматорске

Вчера, 21:39

В Генштабе ВСУ признали, что РФ удалось проложить сухопутный коридор в Крым

6-03-2022, 23:29

Ленинградская область прощается с погибшим на Украине военнослужащим

5-03-2022, 15:49

Gazeta: эксперт о запугивании третьей мировой войной

4-03-2022, 00:54

США за неделю доставили Украине минимум 200 ПЗРК Stinger

3-03-2022, 15:44

Что означают знаки Z и V на российской военной технике?

3-03-2022, 09:34

Главы Курской и Пензенской областей сообщили о гибели в Украине двух военнослужащих РФ

1-03-2022, 10:34

Арабские боевики готовятся к отправке на Украину

28-02-2022, 18:19

Рамзан Кадыров объяснил свои слова о «слишком медленной» спецоперации на Украине

28-02-2022, 00:49

Петербургские НКО поддержали антивоенные призывы к президенту

26-02-2022, 14:39

В районе Авдеевки уничтожены позиции американских наемников

23-02-2022, 23:19

Экс-министр Игорь Стрелков дал РФ совет насчет войны в Донбассе

14-02-2022, 17:44

Донбасс заявил о наличии химического оружия в Харьковской области

24-12-2021, 14:29

В Москве назвали военные действия на Донбассе «началом конца» для Украины

9-04-2021, 09:54

Эксперт: НАТО готовится к войне с Россией в Донбассе

5-04-2021, 20:34

Военные эксперты пересмотрели суть войны в Карабахе

25-03-2021, 10:19

В ДНР объяснили эскалацию в Донбассе

24-03-2021, 11:09

Американские военные расстреляли из пулеметов мирных сирийцев

12-03-2021, 18:44

На севере Сирии три российские ракеты ОТРК «Точка У» уничтожили БТР и танки Турции

10-03-2021, 16:19

Стрелков допустил воссоздание Новороссии в результате войны в Донбассе

17-02-2021, 00:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Politico: публичная ссора Вашингтона с Варшавой стала подарком для президента Путина

Politico: публичная ссора Вашингтона с Варшавой стала подарком для президента Путина

10-03-2022, 11:34

0

В настоящее время на Белый дом оказывают жесточайший прессинг государства-союзники по военному блоку НАТО, собственные...

Подробнее
Babylon Bee заявил, что Байден продал Аляску обратно РФ для возобновления нефтедобычи

Babylon Bee заявил, что Байден продал Аляску обратно РФ для возобновления нефтедобычи

10-03-2022, 15:29

0

Джен Псаки дала высокую оценку решению Байдена совершить продажу Аляски обратно России – это убережет США от...

Подробнее
Переехавшая в Германию россиянка рассказала о русофобии в Европе: называют собаками

Переехавшая в Германию россиянка рассказала о русофобии в Европе: называют собаками

11-03-2022, 22:39

0

Елена Ерофеева, переехавшая из Тюмени в пригород Мюнхена за несколько дней до начала военной спецоперации в Украине,...

Подробнее
Живущая в Испании екатеринбурженка: «Боюсь даже говорить по-русски»

Живущая в Испании екатеринбурженка: «Боюсь даже говорить по-русски»

10-03-2022, 12:04

0

О том, как за последние дни изменилось отношение к россиянам в Испании, рассказала екатеринбурженка, которая сейчас там...

Подробнее
Украина – только начало: Эксперты из РФ заговорили о новой спецоперации

Украина – только начало: Эксперты из РФ заговорили о новой спецоперации

10-03-2022, 14:04

0

Эксперты из России оценили вероятность начала еще одной военной спецоперации. Тут речь идет о спецоперации Китая в...

Подробнее
Письма с поддержкой от школьников Омска доставят российским военнослужащим на Украине

Письма с поддержкой от школьников Омска доставят российским военнослужащим на Украине

11-03-2022, 14:55

0

Учащиеся МБОУ «Аёвская СОШ» Большеуковского района Омской области написали письма военнослужащим, задействованным в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Жительница Петербурга отвезла своего новорождённого ребёнка в Москву и оставила в сумке на стоянке

Жительница Петербурга отвезла своего новорождённого ребёнка в Москву и оставила в сумке на стоянке

10-03-2022, 13:14

0

Представители столичного Следственного комитета сообщили сегодня о задержании тридцатидевятилетней жительницы...

Подробнее
Петербургский пчеловод «ужалил» собутыльника выстрелом из ружья

Петербургский пчеловод «ужалил» собутыльника выстрелом из ружья

10-03-2022, 10:24

0

Посиделки в одном из домов садоводчества «Пулково-2» закончились стрельбой из охотничьего ружья. Об инциденте...

Подробнее
В США сторонница Трампа заявила, что «жизни русских важны»

В США сторонница Трампа заявила, что «жизни русских важны»

10-03-2022, 10:19

0

Нарастающую русофобию на Западе прокомментировала консервативный подкастер и видная сторонница 45-го президента США...

Подробнее
Deutsche Wirtschafts Nachrichten: власти КНР запустили в Азии процесс отказа от доллара США

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: власти КНР запустили в Азии процесс отказа от доллара США

11-03-2022, 13:49

0

Азиатские государства постепенно приходят к отказу от использования американского доллара в мировой торговле. Вместо...

Подробнее