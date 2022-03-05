В Генштабе ВСУ признали, что РФ удалось проложить сухопутный коридор в Крым

Вчера, 23:29

0

Image 16+
В Генштабе ВСУ признали, что РФ удалось проложить сухопутный коридор в Крым
Фото из открытых источников

Генштаб ВС Украины представил сводку, в которой говорится об усложняющейся ситуации для украинской армии не только под Киевом, Харьковом и на Донбассе, но также и в центральных регионах Украины. 

Стоит отметить, что российская армия проложила сухопутный маршрут в Крым, оставив в плотном кольце Мариуполь. Это позволяет осуществлять дополнительную переброску войск к «административным границам Донецкой области». В российских сводках сообщалось, что украинские войска оказались лишены выхода к Азовскому морю. 

Недавно пресс-служба Народной милиции ДНР сообщала о том, что в районе Волновахи донецкие подразделения вышли на республиканские границы – границы с Запорожской областью. Волноваха, где сосредоточено значительное число украинских военных и вооруженных националистов, тоже находится в плотном кольце. 

Жители освобожденных территорий Донбасса, которые привыкли бояться за свою жизнь и опасались расправы со стороны националистов, все активнее рассказывают о том, как нацбаты перекрывали им пути выхода по гуманитарным коридорам, как, покидая в спешке свои позиции перед приходом НМ ДНР и ВС РФ, обстреливали населенные пункты, которые якобы «защищали» все последние годы. 

На сегодняшний день националистические вооруженные формирования Украины делают все возможное, чтобы блокировать выход мирных жителей из Мариуполя. Те 17 человек, которые накануне сумели выбраться из города, сообщают, что украинские военные делают все, чтобы люди не смогли покинуть город, в том числе устанавливают мины на дорогах, по которым люди могли бы покинуть Мариуполь. 

В сводке ГШ ВСУ говорится, что возникла перспектива утраты контроля над Каневской гидроэлектростанцией. Это крупный объект гидроэнергетики Украины, который находится в Черкасской области. Начала свою работу Каневская ГЭС ровно 50 лет назад. Украинские военные опасаются утраты контроля над этим стратегическим объектом, так как это позволит российским войскам активно действовать на обоих берегах Днепра с развитием продвижения на юг Киевской области.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Генштабе ВСУ признали, что РФ удалось проложить сухопутный коридор в Крым

Вчера, 23:29

Ленинградская область прощается с погибшим на Украине военнослужащим

5-03-2022, 15:49

Gazeta: эксперт о запугивании третьей мировой войной

4-03-2022, 00:54

США за неделю доставили Украине минимум 200 ПЗРК Stinger

3-03-2022, 15:44

Что означают знаки Z и V на российской военной технике?

3-03-2022, 09:34

Главы Курской и Пензенской областей сообщили о гибели в Украине двух военнослужащих РФ

1-03-2022, 10:34

Арабские боевики готовятся к отправке на Украину

28-02-2022, 18:19

Рамзан Кадыров объяснил свои слова о «слишком медленной» спецоперации на Украине

28-02-2022, 00:49

Петербургские НКО поддержали антивоенные призывы к президенту

26-02-2022, 14:39

В районе Авдеевки уничтожены позиции американских наемников

23-02-2022, 23:19

Экс-министр Игорь Стрелков дал РФ совет насчет войны в Донбассе

14-02-2022, 17:44

Донбасс заявил о наличии химического оружия в Харьковской области

24-12-2021, 14:29

В Москве назвали военные действия на Донбассе «началом конца» для Украины

9-04-2021, 09:54

Эксперт: НАТО готовится к войне с Россией в Донбассе

5-04-2021, 20:34

Военные эксперты пересмотрели суть войны в Карабахе

25-03-2021, 10:19

В ДНР объяснили эскалацию в Донбассе

24-03-2021, 11:09

Американские военные расстреляли из пулеметов мирных сирийцев

12-03-2021, 18:44

На севере Сирии три российские ракеты ОТРК «Точка У» уничтожили БТР и танки Турции

10-03-2021, 16:19

Стрелков допустил воссоздание Новороссии в результате войны в Донбассе

17-02-2021, 00:44

Военный эксперт Кнутов назвал две точки, где может начаться «последняя война на Земле»

3-02-2021, 22:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Гостомель вошел русский десант

В Гостомель вошел русский десант

5-03-2022, 10:54

0

В украинских СМИ появились сообщения о том, что в Гостомель вошли российские десантники из 31-й десантно-штурмовой...

Подробнее
Генштаб ВС Украины разъяснил, почему ВС РФ до сих пор не высадили десант в Одессе

Генштаб ВС Украины разъяснил, почему ВС РФ до сих пор не высадили десант в Одессе

4-03-2022, 13:24

0

Генштаб ВСУ озвучил несколько версий, почему еще российский десант не высадился в Одессе. Не располагая точными...

Подробнее
Сатановский допустил окончание военной спецоперации ВС РФ за пределами Украины

Сатановский допустил окончание военной спецоперации ВС РФ за пределами Украины

4-03-2022, 23:44

0

Отправки оружия для украинской армии не сойдут Германии так просто с рук, и то, о чем заявляет канцлер страны Олаф...

Подробнее
Военкор Котенок рассказал, почему замедлилось продвижение ВС РФ в ходе спецоперации

Военкор Котенок рассказал, почему замедлилось продвижение ВС РФ в ходе спецоперации

4-03-2022, 16:19

0

О причинах снижения темпов продвижения российских военных по территории Украины, где они проводят военную спецоперацию,...

Подробнее
Осада Мариуполя: почему город стратегически важен

Осада Мариуполя: почему город стратегически важен

Вчера, 11:09

0

Мариуполь — это одно из ключевых направлений обороны. Данный город является вторым по величине в Донбассе, а также...

Подробнее
США вынуждают Китай провести свою военную спецоперацию, чтобы взять под контроль Тайвань

США вынуждают Китай провести свою военную спецоперацию, чтобы взять под контроль Тайвань

5-03-2022, 17:59

0

Китайская Народная Республика в настоящий период времени располагает всеми основаниями для того, чтобы данное...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Это надо знать: почему идет спецоперация на Украине

Это надо знать: почему идет спецоперация на Украине

4-03-2022, 15:27

0

Медиахолдинг «Патриот» просит своих партнеров и всех, кому небезразлично донесение правдивой информации до читателя,...

Подробнее
Полковник: армия России окружает ВСУ на четырех направлениях

Полковник: армия России окружает ВСУ на четырех направлениях

4-03-2022, 10:54

0

Российская армия может окружить ВСУ сразу на четырех направлениях, уверен полковник Сергей Хатылев. Комментируя ход...

Подробнее
В Петербурге возбудили первое уголовное дело, связанное с протестными акциями

В Петербурге возбудили первое уголовное дело, связанное с протестными акциями

4-03-2022, 17:34

0

Сегодня стало известно о том, что Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело в отношении...

Подробнее
Россиянам рассказали, что лучше делать со сбережениями в долларах

Россиянам рассказали, что лучше делать со сбережениями в долларах

4-03-2022, 17:14

0

О том, какие ограничения могут быть введены по сбережениям в долларах, рассказал руководитель Департамента...

Подробнее