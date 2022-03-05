В Генштабе ВСУ признали, что РФ удалось проложить сухопутный коридор в Крым

Генштаб ВС Украины представил сводку, в которой говорится об усложняющейся ситуации для украинской армии не только под Киевом, Харьковом и на Донбассе, но также и в центральных регионах Украины.

Стоит отметить, что российская армия проложила сухопутный маршрут в Крым, оставив в плотном кольце Мариуполь. Это позволяет осуществлять дополнительную переброску войск к «административным границам Донецкой области». В российских сводках сообщалось, что украинские войска оказались лишены выхода к Азовскому морю.

Недавно пресс-служба Народной милиции ДНР сообщала о том, что в районе Волновахи донецкие подразделения вышли на республиканские границы – границы с Запорожской областью. Волноваха, где сосредоточено значительное число украинских военных и вооруженных националистов, тоже находится в плотном кольце.

Жители освобожденных территорий Донбасса, которые привыкли бояться за свою жизнь и опасались расправы со стороны националистов, все активнее рассказывают о том, как нацбаты перекрывали им пути выхода по гуманитарным коридорам, как, покидая в спешке свои позиции перед приходом НМ ДНР и ВС РФ, обстреливали населенные пункты, которые якобы «защищали» все последние годы.

На сегодняшний день националистические вооруженные формирования Украины делают все возможное, чтобы блокировать выход мирных жителей из Мариуполя. Те 17 человек, которые накануне сумели выбраться из города, сообщают, что украинские военные делают все, чтобы люди не смогли покинуть город, в том числе устанавливают мины на дорогах, по которым люди могли бы покинуть Мариуполь.

В сводке ГШ ВСУ говорится, что возникла перспектива утраты контроля над Каневской гидроэлектростанцией. Это крупный объект гидроэнергетики Украины, который находится в Черкасской области. Начала свою работу Каневская ГЭС ровно 50 лет назад. Украинские военные опасаются утраты контроля над этим стратегическим объектом, так как это позволит российским войскам активно действовать на обоих берегах Днепра с развитием продвижения на юг Киевской области.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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