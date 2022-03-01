США за неделю доставили Украине минимум 200 ПЗРК Stinger

Сегодня, 15:44

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США за неделю доставили Украине минимум 200 ПЗРК Stinger
Фото из открытых источников

Американская телекомпания NBC рассказала, что военное ведомство Соединенных Штатов за прошедшую неделю отправило в Украину более 200 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Отметим, что поставки осуществляются в рамках военной помощи для Киеве со стороны Вашингтона объемом до $350 млн.

По данным телеканала CNN, США поставляют Украине противотанковые ракеты Javelin, которые также входят в пакет военной помощи. Отмечается, что совсем недавно президент Америки Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в экономической и военной сфере.

Напомним, что ПЗРК Stinger предназначен для поражения низколетящих воздушных целей, кроме того обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей. Устройство разработано американской корпорацией «General Dynamics».  ПЗРК Stinger принят на вооружение армии США в 1981 году. На данный момент количество произведенных ракет Stinger всех моделей превышает 70 тысяч единиц.

Пентагон и Совет национальной безопасности Белого дома пока не прокомментировали данные сообщения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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