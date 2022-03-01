Что означают знаки Z и V на российской военной технике?

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Военная российская техника, участвующая в спецоперации на территории Украины, имеет свою маркировку. На это обратили внимание многие, кто смотрит ТВ- или Интернет-трансляции о ходе событий. Что же скрывается под обозначениями Z, V, треугольник, круг на наземной технике?
В целом пользователи соцсетей, обсуждают этот вопрос и сходятся во мнении, что, помечая белыми знаками технику, наши военные узнают о составе экипажей и типе боевой техники и что так работает система распознавания «свой-чужой».
Полковник в отставке Виктор Баранец высказал мнение, что Z – это «запад», а V – «восток», если эти слова буквально написать латиницей. Такие обозначения могли использоваться на учениях, где одна часть играла за «западных», а другая – за «восточных». Например, на учениях «Союзная решимость-2022».
Никакие буквы и знаки на наземную боевую российскую технику не наносятся, говорит эксперт военно-геральдической службы Сергей Турчев. Разве что на парадах. Так что в условиях не парадных эти метки имеют чисто служебное значение и видеть в них «знак Зорро» или «наш ответ Зеленскому», или какие иные имеющие глубинное значение не имеет смысла.
В городах и населенных пунктах Украины местные жители фотографировали «странные знаки», нарисованные белой или красной краской. Есть вероятность, что так российские войска облегчают себе продвижение и знаки нужны для ориентации на местности.
Различные рода войск в российской армии имеют свой цвет мундира, свои эмблемы, нашивки на форму и так далее.
Род войск указывает цвет фона круглой эмблемы с гербом РФ: ВДВ – синий, пехота – красный, морские силы – черный и так далее. Отличительной чертой разных войск выступают еще и шевроны.
А вот кокарды на фуражках едины для всех видов войск, только на парадной форме они золотые, а на повседневной – оливковые.
Пытаясь как можно дальше уйти от «традиций клятого совка», военные Украины тотально изменили внешний вид формы и опознавательных знаков. Так, на погонах у них вместо звезд ромбы, на эмблемах танковых войск – золотая перчатка с булавой, у ВДВ – парашют с крыльями и так далее. Тут фантазия дизайнеров разгулялась. К тому же, украинские носят разные кокарды, в зависимости от рода войск.
Любая военная техника должна иметь опознавательные знаки. Танк, БМП и так далее без каких-либо символов на борту, буквенных или цифровых – это нонсенс и повод нервничать, потому что совершенно неясно, кто там внутри и какую армию представляет сия машина. Той же цели служат и шевроны, погоны, кокарды и прочие знаки на форме военнослужащих. У каждой армии порядок нанесения опознавательных знаков свой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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