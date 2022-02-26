Арабские боевики готовятся к отправке на Украину

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных легионеров приезжать в Украину и вступать в борьбу против Вооруженных сил России.

Сирийская разведка сообщает, что Турция приступила к отбору боевиков из состава подконтрольных бандформирований для комплектования специальных отрядов с целью их отправки в Украину.

В данный момент турецкие военнослужащие формируют и вооружают семь групп численностью около 100 боевиков каждая, состоящих из членов бандгрупп ХТШ, «Харакат Ахрар аш-Шам аль-Исламия», а также «Исламской партии Туркестана» (запрещена в России).

Набор ведется в основном из боевиков, которые имеют боевой опыт в использовании ударных малоразмерных БПЛА, РСЗО, а также проведения террористических атак и диверсионных операций. Наемникам турецкое руководство обещает ежемесячные денежные выплаты в размере 2000 долларов США.

Также сообщается об укомплектовании и начале отправки в Украину первой крупной группировки наемников из Сирии.

Первоисточник сообщает, что было запланировано доставить бандформирования в Одессу на морском транспорте, однако из-за блокады морских гаваней Украины переправлять будут, вероятнее всего, авиатранспортом через западные границы Украины. Подчеркнем, что в настоящий момент данная информация не имеет официального подтверждения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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