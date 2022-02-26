Рамзан Кадыров объяснил свои слова о «слишком медленной» спецоперации на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сокрушается: военнослужащие Российской Федерации чересчур медленно проводят свою боевую работу в Украине. Руководитель Чечни обратился с призывом к лидеру РФ с просьбой о том, чтобы тот как можно скорее организовал начало широкомасштабных мероприятий по наступлению.

Кадыров напомнил о том, что он лично является военным стратегом. Он много раз занимался разработкой различных операций против террористов и по их захвату. Об этом пишет онлайн портал «Внешнеэкономические связи». Учитывая свой богатый опыт борьбы с терроризмом, он считает, что нынешняя тактика, выбранная российскими войсками, чересчур медленная и затяжная.

«Я призываю военное руководство Российского государства, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина огласить для всех специальных подразделений соответствующий приказ. Они должны действовать оперативно, молниеносно и слажено, чтобы поскорее полностью закончить с нацистами и, обязательно, с теми террористами, которые убивали на территории Чеченской Республики наших женщин, стариков, детей», — сказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее появилась информация о том, что представительная делегация от Украины все-таки направилась в Гомель для переговоров с российской стороной. Хотя пару часов назад они категорически отказывались ехать в Белоруссию, считая, что это «вражеская» сторона. Что повлияло на изменение решения, не сообщается. С 24 февраля для демилитаризации и денацификации Украины Россия проводит военную специальную операцию. В Москве подчеркивают, что населению Украины ничто не угрожает. По данным МВД Украины, с начала военного конфликта в стране погибли 352 мирных жителя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700