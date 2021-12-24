Экс-министр Игорь Стрелков дал РФ совет насчет войны в Донбассе

В Донбассе украинские вооруженные силы создали систему обороны, которая практически на равных может отстоять бой с Россией. Об этом «Радиоточке НСН» заявил бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Игорь Стрелков. Он считает, что боевые действия вполне могут выйти далеко за пределы региона.

«Я полагаю, что война может выйти за пределы Донбасса. Сосредоточение российских войск на Харьковском направлении и частично на Киевском и Черниговском нацелено на то, чтобы не допустить атаки украинских войск на Донбасс и предотвратить ее. Однако, если атака все-таки состоится, то логично было бы применить эти силы для того, чтобы разбить украинскую армию не там, где она сильнее всего. Надо понимать, что в Донбассе украинские вооруженные силы создали систему обороны, там они готовы дать бой вооруженным силам России практически на равных. Ни на Харьковском, ни на Черниговском, ни на других направлениях вдоль границы с Россией таких укреплений у них нет. С военной точки зрения, было бы правильно нанести им поражение именно там, а не отбиваться кровью. Это было бы самым оптимальным, чтобы как можно скорее завершить эту войну», – предложил аналитик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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