В Нагорном Карабахе спасатели обнаружили тела 1135 погибших благодаря перемирию

Сегодня, 20:49

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В Нагорном Карабахе спасатели обнаружили тела 1135 погибших благодаря перемирию

Ведомство Карабахской государственной службы по ЧС на официальной странице в Facebook сообщило о том, что в ходе поиска тел погибших после объявленного перемирия в зоне конфликта было найдено 1135 человек. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В период с 13 ноября по 30 декабря на территории Карабаха в ходе работы поисковых групп в местах происходивших боевых действий было найдено 1135 тел погибших. Среди них есть и гражданские лица», - сообщает ведомство.

Стоит отметить, что поисковые работы сейчас ведутся тремя отрядами в трех районах: Мартакертском, Мартунинском и Джабраиле.

«Директор государственной службы по ЧС Карен Саркисян дал свое разрешение на участие в поисках родных погибших и без вести пропавших людей, которые знакомы с местностью», - уточняют представители службы.

Напомним, что 10 ноября между Россией, Арменией и Азербайджаном было подписано трехстороннее соглашение, согласно которому боевые действия должны были прекратиться. По результатам соглашений Армения отдала Азербайджану Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский районы Нагорного Карабаха. Кроме того, Россия обеспечила нахождение в регионе миротворческих групп, которые продолжают контролировать соблюдение всех договоренностей.

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