Вооруженные группировки надеются на реванш в Карабахе

Сегодня, 17:39

Александр Зуев

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Вооруженные группировки надеются на реванш в Карабахе

Некоторые вооруженные группировки все еще рассчитывают взять реванш в Карабахе. Такие настроения создают напряженную обстановку и приводят к дестабилизации в регионе. Сейчас в зоне недавних боевых действий соблюдается режим прекращения огня, о чем рассказал посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.

Как он заявил, при содействии российских миротворцев Азербайджану удалось взять под контроль ситуацию, которая возникла 10 декабря 2020 года в Ходжавендском районе.

Известно, что 27 декабря  отряд армянских военных атаковал подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам Ходжавендского района. В результате один военнослужащий погиб и один получил ранение. В ходе ответных действий были уничтожены шесть бойцов незаконной армянской вооруженной группировки. 

Ранее Министерство обороны  Нагорно-Карабахской республики, заявило, что ни один военный не участвовал в операции в НКР. Также было сказано, что  армянская сторона не  произвела ни одного выстрела.  Таким образом было прокомментировано сообщение Минобороны Азербайджана о произошедшем, пишет news.ru.

Напомним, что 9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали  заявление о  прекращении огня. По документу, стороны остаются на занятых позициях и под контроль Баку переходят три района. После этого  в регион вошли российские миротворцы. 

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