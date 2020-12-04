Армения опровергла гибель своих военных в боях в Нагорном Карабахе

Сегодня, 21:49

Александр Зуев

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Армения опровергла гибель своих военных в боях в Нагорном Карабахе

12 декабря Азербайджан нарушил перемирие, и его военные пошли штурмом на несколько поселков в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. В военных действиях на стороне Азербайджана участвовали турецкие спецназовцы. В результате атаки  Баку взял под контроль село Хин Тахер и зашел в Хцаберд. 13 декабря после переговоров с командованием российского миротворческого контингента населенные пункты перешли под контроль миротворцев РФ.

Азербайджанские СМИ сообщили о потерях армян у гадрутских сел Хцаберд и Хин Тагер. В свою очередь Единый армянский информцентр назвал эти сведения дезинформацией. Там заявили, что данные, озвученные азербайджанской  стороной, являются фейком, пишет ru.armeniasputnik.am.

По некоторым данным,  у армянской стороны шестеро раненых, со стороны Азербайджана, по данным МО Армении, есть погибшие и раненые. В Армии обороны Арцаха потерь нет.

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