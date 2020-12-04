Село Хцаберд в Нагорном Карабахе штурмуют 250 турецких спецназовцев

Телеграмм-канал WarGonzo сообщил, что военные Азербайджана в настоящее время атакуют Гадрутский район Арцаха. Как стало известно, бои идут за подконтрольные Армении села. Сообщается, что в атаках на стороне Азербайджана задействованы турецкие боевики. В частности, в штурме Хцаберда участвуют 250 турецких спецназовцев. Против них сражаются местные ополченцы, численность которых уступает численности турков. Однако же им удалось продержаться до прибытия российских миротворцев, которые установили контроль над населенным пунктом Хин Тагер.

Между тем журналист Семен Пегов передал из Карабаха, что турки перебрасывают военную технику в Карвачарский район, который находится под контролем Азербайджана.

Как прокомментировал военный обозреватель Олег Лукьянов, Турция, по всей видимости, недовольна тем, что мирное урегулирование в Нагорном Карабахе обошлось без ее участия. Он предположил, что Анкара захочет изменить ход событий на Южном Кавказе, чтобы усилить в регионе свое влияние. По мнению обозревателя, от Турции можно ожидать самых грубых провокаций. Турецкий президент Эрдоган сначала будет выжидать, а потом станет действовать в самый неожиданный момент.