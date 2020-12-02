В Карабахе турецкий спецназ может организовывать диверсии против российских миротворцев

Сегодня, 17:59

Александр Зуев

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В Карабахе турецкий спецназ может организовывать диверсии против российских миротворцев

Генерал-лейтенант Юрий Неткачев предположил, что бойцы турецкого спецназа могут устроить диверсионные операции против российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Ранее стало известно о том, что бойцы турецкой армии выполняют работы по разминированию в Арцахе. Как известно, Баку заявил о том, что турецкие военнослужащие пребывают на территории Карабаха в качестве саперов. 

Но эксперты полагают, что Анкара отправила в регион вместе со специалистами по разминированию  бойцов спецназназа. 

В частности,  Неткачев считает, что Турция предпримет попытки минимизировать российское присутствие как в НКР, так и во всем Закавказье. А в качестве методов Анкара изберет диверсионные операции, направленные против миротворцев из России. Как считает Неткачев, цель Турции заключается в том, чтобы вытеснить Россию с Южного Кавказа и  для этого Анкара решится на  проведение диверсионных операций против российского миротворческого контингента, пишет argumenti.ru

Напомним, что по договоренности, достигнутой между лидерами России, Азербайджана и Армении, в Нагорном Карабахе с 10 ноября действует режим прекращения огня и в регион входят российские миротворцы.

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