В Карабахе турецкий спецназ может организовывать диверсии против российских миротворцев

Генерал-лейтенант Юрий Неткачев предположил, что бойцы турецкого спецназа могут устроить диверсионные операции против российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Ранее стало известно о том, что бойцы турецкой армии выполняют работы по разминированию в Арцахе. Как известно, Баку заявил о том, что турецкие военнослужащие пребывают на территории Карабаха в качестве саперов.

Но эксперты полагают, что Анкара отправила в регион вместе со специалистами по разминированию бойцов спецназназа.

В частности, Неткачев считает, что Турция предпримет попытки минимизировать российское присутствие как в НКР, так и во всем Закавказье. А в качестве методов Анкара изберет диверсионные операции, направленные против миротворцев из России. Как считает Неткачев, цель Турции заключается в том, чтобы вытеснить Россию с Южного Кавказа и для этого Анкара решится на проведение диверсионных операций против российского миротворческого контингента, пишет argumenti.ru .

Напомним, что по договоренности, достигнутой между лидерами России, Азербайджана и Армении, в Нагорном Карабахе с 10 ноября действует режим прекращения огня и в регион входят российские миротворцы.