Двое армянских военнослужащих погибли в Нагорном Карабахе

Сегодня, 13:29

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Двое армянских военнослужащих погибли в Нагорном Карабахе

Двое военнослужащих армии НКР погибли при взрыве боеприпаса. Сообщается, что армянские военные погибли при выполнении служебных обязанностей в одной из воинских частей Армии обороны, информирует «Sputnik».

Самопроизвольная детонация боеприпаса произошла во время вывоза взрывоопасных предметов в Карабахе 1 декабря. В результате взрыва погибли двое военнослужащих - Жирайр Матевосян и Гегам Ованнисян, оба 2001 года рождения. 

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Нагорного Карабаха, для выяснения обстоятельств случившегося уже начали проводиться следственные мероприятия. Бойцы армии НКР высказали соболезнования семьям своих погибших товарищей, к которым присоединилось и Министерство обороны Карабаха. 

Также Министерство обороны подтвердило, что в Нагорном Карабахе полностью завершилась передача территорий под контроль Азербайджана, закрепленная в трехстороннем соглашении от 10 ноября этого года.

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