Армянские военные покидают переходящий Баку район Карабаха.

С сегодняшнего дня Кельбаджарский район непризнанной Нагорно-Карабахской республики присоединяется к азербайджанским территориям. Накануне последние армянские вооруженные группировки спешно покидали район.

Как сообщило РИА Новости, дислоцировавшиеся в этом районе мотострелки напоследок подорвали казармы и другие постройки в своей части. После они покинули территорию, которая по договору вот-вот должна была отойти к Баку.

«Мы держались тут всю войну и ничего им не отдали. Сейчас по прямой до азербайджанцев 12 километров. Мы снимаем наши передовые посты в горах и после этого подрываем оставшиеся здания воинской части, чтобы они не достались азербайджанцам. После подрыва мы уходим в Армению. На данный момент наша часть - одна из последних», - говорят армянские военные.

Личный состав покинул район еще до подрывов. После ликвидации объектов части ушел и командный состав.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку, а также ввод в регион российских миротворцев.