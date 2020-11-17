Гибель 2425 военных с начала конфликта в Нагорном Карабахе подтвердил Минздрав Армении

Обновленные данные о погибших бойцах в ходе войны за Нагорный Карабах предоставил Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян. По словам министра, за весь период вооруженного столкновения погибло 2425 военнослужащих страны, информирует «Независимая газета».

По заявлению Арсена Торосяна, именно такое количество убитых были освидетельствованы судмедэкспертизой.

«2425 павших армянских бойцов прошли экспертизу и опознаны. Еще 250 тел пока не удалось идентифицировать», -сообщил министр здравоохранения.

Арсен Торосян опроверг информацию, которая распространяется в соцсетях о том, что в действительности Армения потеряла значительно большее количество своих бойцов — около 5 тысяч. По словам министра, эти цифры являются «преувеличенными и дезинформативными».

Ранее данные о погибших предоставило и Минобороны Нагорно-Карабахской республики, которое сообщило о 1586 официально опознанных бойцов НКР.