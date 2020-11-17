Армянский доброволец поделился своим видением войны в Нагорном Карабахе

Прибывшие на войну в Нагорный Карабах армянские добровольцы рассказали о неприглядной стороне окопной жизни и проблемах, с которыми они столкнулись с первых же дней войны. Приехавшие домой бойцы также рассказали о плохой организации и оснащении практических всех подразделений. Прежде всего добровольцы сообщили о неслаженных действиях между ротами и пренебрежительным отношением со стороны командования. Кроме того, выяснилось, что никто из бойцов не получил обещанного обмундирования. Им приходилось самим доставать бронежилеты.

«Нам не выдали экипировку под предлогом, что у нас должна быть своя» - рассказал один из добровольцев. Но хуже всего обстояли дела со стрелковым вооружением.

Из оружия им выдали старенький ПКМ, ПМ и АК-74, которые не всегда эффективно работали.

Также были проблемы со средствами связи, который приводили к курьезам. По словам добровольца, назвавшегося Andrewbek1974 на форуме Lost Armour, однажды ночью дозорные, подумав, что на базу нападают азербайджанцы, забили тревогу, после чего открыли огонь. Стрельба длилась около двадцати минут, а на утро нашли двух убитых свиней.

Как рассказали участники конфликта, многие подразделения не были укомплектованы даже на половину, что послужило причиной победы азербайджанских войск.

«Де юре командовал этой типа ротой человек с типичным армянским именем Гамлет явно с криминальным прошлым, а возможно и настоящим… По факту командовал местный дядька по имени Ашот, 1969 года рождения, служивший еще в советских ПВ, где-то на дальнем востоке. Ветеран еще первой войны», - сообщил доброволец.

По словам других бойцов, прибывающие из-за границы добровольцы были предоставлены самим себе. Их поселили на окраинах Еревана, после чего о них забыли. Только через несколько дней солдат переправили в роту ополченцев, которая обороняла город Шуши. Причем из числящихся по штату 122 бойцов в роте по сути находилось не более 50-60 человек и большинство из них были местными жителями, которые расходились на ночь по домам, покидая позиции, пишет mk.ru .

Напомним, что неделю назад в Карабах вошли российские миротворцы.