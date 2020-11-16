РФ продолжает переброску миротворцев в Нагорный Карабах

В Карабах продолжается переброска российского миротворческого контингента.

С 10 ноября в Армению из России было осуществлено более 170 рейсов транспортной авиацией ВКС РФ с целью перевозки личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента.

Информация об этом была опубликована на сайте Минобороны РФ, передает радио Sputnik.

Самолеты Ил-76 и Ан-124 доставляют из аэродрома Ульяновск-Восточный на аэродромы под Ереван материальные средства, вооружение и военную технику.

Напомним, лидеры Азербайджана, Армении и России согласовали условия прекращения всех военных действий в зоне карабахского конфликта с 10 ноября. По этому соглашению Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике до 20 ноября 2020 года. До 25 ноября 2020 года под контроль Азербайджана переходит Кельбаджарский район, а до 1 декабря текущего года – Лачинский район.

Под контролем Еревана остается Лачинский коридор шириной в 5 километров, где, как и по всей карабахской территории, подконтрольной Еревану, также будет расположен российский миротворческий контингент.