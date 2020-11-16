Пегов заявил, что завершение операции в «ущелье смерти» привело бы к поражению ВС Азербайджана

Сегодня, 16:29

Анна Лисова

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Пегов заявил, что завершение операции в «ущелье смерти» привело бы к поражению ВС Азербайджана

Военный корреспондент проекта Wargonzo Семен Пегов озвучил свой прогноз развития событий в Карабахе, если бы не прекратились там бои.

В эфире программы «Соловьев LIVE — СМЕРШ» он заявил, что операция в «ущелье смерти» могла бы завершиться поражением Азербайджана, пишет «Военное обозрение».

По мнению Пегова, армянские военные могли бы разбить противника, реализовав эту операцию. Она, сообщил корреспондент Wargonzo, была разработана главой оборонного ведомства Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики) Джалалой Арутюняном.

Суть этой операции в том, что небольшая группа до пяти человек, вооруженная гранатометами, размещалась в узком коридоре, и уничтожала противника. Такая тактика была бы очень успешной, поскольку позволяла «оголять участки фронта азербайджанских войск».

Пегов задается вопросом, кто не дал довести эту операцию до конца, поскольку после ее завершения силы НКР были готовы перейти в контрнаступление в Мартуни.

Исходя из заявлений Пегова, напрашивается вывод, что мирное соглашение, подписанное главами России, Армении и Азербайджана, это не окончательный разгром войск НКР, а «контрнаступление карабахской армии». Эксперты отмечают, что после подобных высказываний у армян возникает еще больше претензий к премьеру Армении Николу Пашиняну. Ведь, по сути, получается, что, согласившись на прекращение войны, он не дал НКР нанести разгромное поражение Азербайджану.

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