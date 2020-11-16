Алиев поставил Путина перед фактом: войска Турции будут в Нагорном Карабахе

Вчера, 23:59

Александр Зуев

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Алиев поставил Путина перед фактом: войска Турции будут в Нагорном Карабахе

Турецкие войска будут в Нагорном Карабахе, о чем заявил российскому президенту Владимиру Путину лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Таким образом, Азербайджан подтвердил информацию о присутствии турецкой армии на территории Карабаха. 

Между тем СМИ сообщают, что тема турецких военных на подконтрольных территориях даже не обсуждалась. Но это требование Алиев выдвинул на переговорах о прекращении боевых действий.

Известно, что президент Турции Реджеп  Эрдоган, подписал документ, в котором говорится  о переброске в Азербайджан турецких ВС в количестве нескольких тысяч человек. Туда же будут переброшены бронетехника и вооружение. Таким образом, Анкара проигнорировала заявление Москвы об отсутствии в этом необходимости. Такое поведение турецкого руководства указывает на  новый виток эскалации.

По мнению военных обозревателей, Баку будет диктовать Москве свои условия, шантажируя тем, что разорвет действующее соглашение и начнет новую наступательную операцию. Но обозреватели отмечают, что у России есть возможность оказать давление на Азербайджан.

Ранее сообщалось, что военно-транспортные самолеты Airbus A400 доставляют из Стамбула вооружение и военных на приграничные территории, пишет avia.pro.

При этом Анкара свои действия не комментирует. Но эксперты подозревают, что в случае необдуманных действий Армения окажется под атакой турецких вооруженных сил, а Россия не сможет выполнить свои обязательства по поддержке Армении.

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