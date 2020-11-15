Найдены доказательства участия спецназа Турции в карабахском конфликте

Вчера, 18:34

Анна Лисова

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Найдены доказательства участия спецназа Турции в карабахском конфликте

В Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана воевал турецкий спецназ. Доказательства этому опубликовал Телеграм-канал WarGonzo.

«Бригада Коммандос» (Commando Brigade) участвовали в боях на мартунинском фронте, пишут авторы канала. К такому выводу они пришли, получив фотографии ножа, который был обнаружен у одного из убитых в ходе боев. 

С мартунинского направления Азербайджан перебрасывал все силы на штурм города Шуша. При этом отступали азербайджанские силы с серьезными потерями, пишут авторы телеграм-канала. 

Боевой нож, который был найден на теле убитого бойца, является именным оружием. Такие ножи выпускались по спецзаказу для подразделения турецких спецназвоцев. Поэтому напрашивается вывод об участии бойцов турецкого спецназа Komando в карабахском конфликте. 

Стоит отметить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в парламент страны предложение о введении в Азербайджан турецких войск. Это, по его мнению, необходимо сделать, чтобы обеспечить выполнение мирных соглашений по карабахскому конфликту. 

«На этом фоне переданный сегодня Эрдоганом проект в парламент о введении турецких войск в Азербайджан выглядит не более чем фарсом. Так как турецкие военные изначально принимали активное участие в конфликте», — пишет WarGonzo.
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