Найдены доказательства участия спецназа Турции в карабахском конфликте

В Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана воевал турецкий спецназ. Доказательства этому опубликовал Телеграм-канал WarGonzo.
«Бригада Коммандос» (Commando Brigade) участвовали в боях на мартунинском фронте, пишут авторы канала. К такому выводу они пришли, получив фотографии ножа, который был обнаружен у одного из убитых в ходе боев.
С мартунинского направления Азербайджан перебрасывал все силы на штурм города Шуша. При этом отступали азербайджанские силы с серьезными потерями, пишут авторы телеграм-канала.
Боевой нож, который был найден на теле убитого бойца, является именным оружием. Такие ножи выпускались по спецзаказу для подразделения турецких спецназвоцев. Поэтому напрашивается вывод об участии бойцов турецкого спецназа Komando в карабахском конфликте.
Стоит отметить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в парламент страны предложение о введении в Азербайджан турецких войск. Это, по его мнению, необходимо сделать, чтобы обеспечить выполнение мирных соглашений по карабахскому конфликту.
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