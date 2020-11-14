Военные Азербайджана случайно сняли свое уничтожение в Карабахе

Сегодня, 15:59

Ольга Громова

0

Image 16+
Военные Азербайджана случайно сняли свое уничтожение в Карабахе

В сети начало распространяться видео, сделанное одним из военнослужащих ВС Азербайджана во время новой карабахской войны.

Где и когда оно было снято, неизвестно. Из того, что удалось нам узнать, автор видео вместе со своими сослуживцами был на позиции, которую мощным артиллерийским ударом накрыли ВС Армении.

В кадре запечатлены последние секунды жизни азербайджанских бойцов.

«Посмотри сейчас, что мы будем делать, если они ударят прямо по нам», - обращается автор ролика к другому солдату.

До его гибели остаются буквально секунды.

После того, как автор видео указал товарищу рукой на позицию, по ней попал артиллерийский снаряд.

Известно, что в результате той мощной атаки выжить удалось лишь одному бойцу, но и он получил ранения.

«Видео дней войны: прямо на глазах у наших солдат разорвались снаряды, все погибли, один человек ранен!», - пишут пользователи сети из Азербайджана, которые и сделали достоянием общественности эти кадры.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Военные Азербайджана случайно сняли свое уничтожение в Карабахе

Сегодня, 15:59

США назвали причину победы Азербайджана в Карабахе

Сегодня, 14:04

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе не допустили полеты украинских «ястребов»

Сегодня, 11:44

Командир армии Карабаха Карен Джалавян отказался сдать позиции Азербайджану

Вчера, 15:34

Российская военная полиция приступила к патрулированию в Карабахе

14-11-2020, 20:34

В Сети появилось видео с поджогом домов в подконтрольных Баку районах НКР

14-11-2020, 12:24

Продавщица в Карабахе отказалась брать деньги с российского миротворца

14-11-2020, 09:34

Азербайджан в 7 раз компенсировал потери техники путем захвата танков Армении

13-11-2020, 23:34

Армения сообщила о 16 сбитых вертолетах ВВС Азербайджана, но сбила только один

13-11-2020, 22:54

Путин раскрыл число жертв войны в Карабахе

13-11-2020, 19:34

Глава Армении Пашинян заявил, что армянские военные дважды пытались вернуть город Шуша

11-11-2020, 20:24

Эксперт: Армении следует готовиться ко второму раунду войны

11-11-2020, 08:39

В Сети появились кадры захвата дивизиона ЗРК С-300ПМУ1

10-11-2020, 19:29

Азербайджан бросает отряды на смерть ради видео с флагом — МО Карабаха

10-11-2020, 11:39

Минобороны Азербайджана опубликовало видеодоказательство занятия Шуши

10-11-2020, 09:29

Герой Арцаха заявил, что Шуши полностью контролируют войска Азербайджана

10-11-2020, 09:24

Ереван заявил о проведении операции по ликвидации группировки ВС Азербайджана близ Шуши

9-11-2020, 19:44

В Карабахе заявили об уничтожении азербайджанского танка и восьми БПЛА

9-11-2020, 17:34

В Ереване заявили о проведении операции по ликвидации группировки ВС Азербайджана близ Шуши

9-11-2020, 15:29

Появились новые кадры ударов Армении ракетами «Эльбрус» по Азербайджану

9-11-2020, 09:47

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров