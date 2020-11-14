Военные Азербайджана случайно сняли свое уничтожение в Карабахе

В сети начало распространяться видео, сделанное одним из военнослужащих ВС Азербайджана во время новой карабахской войны.

Где и когда оно было снято, неизвестно. Из того, что удалось нам узнать, автор видео вместе со своими сослуживцами был на позиции, которую мощным артиллерийским ударом накрыли ВС Армении.

В кадре запечатлены последние секунды жизни азербайджанских бойцов.

«Посмотри сейчас, что мы будем делать, если они ударят прямо по нам», - обращается автор ролика к другому солдату.

До его гибели остаются буквально секунды.

После того, как автор видео указал товарищу рукой на позицию, по ней попал артиллерийский снаряд.

Известно, что в результате той мощной атаки выжить удалось лишь одному бойцу, но и он получил ранения.

«Видео дней войны: прямо на глазах у наших солдат разорвались снаряды, все погибли, один человек ранен!», - пишут пользователи сети из Азербайджана, которые и сделали достоянием общественности эти кадры.