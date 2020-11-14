Военные Азербайджана случайно сняли свое уничтожение в Карабахе

В сети начало распространяться видео, сделанное одним из военнослужащих ВС Азербайджана во время новой карабахской войны.
Где и когда оно было снято, неизвестно. Из того, что удалось нам узнать, автор видео вместе со своими сослуживцами был на позиции, которую мощным артиллерийским ударом накрыли ВС Армении.
В кадре запечатлены последние секунды жизни азербайджанских бойцов.
До его гибели остаются буквально секунды.
После того, как автор видео указал товарищу рукой на позицию, по ней попал артиллерийский снаряд.
Известно, что в результате той мощной атаки выжить удалось лишь одному бойцу, но и он получил ранения.
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