В США назвали причину победы Азербайджана в Карабахе.

По мнению генерал-лейтенанта в отставке, сейчас возглавляющего Центр национальной обороны американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation, Томаса Шпера, давнее противостояние в Нагорном Карабахе позволяет увидеть, как может выглядеть конфликт будущего. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

Так, генерал видит причиной поражения Армении в этой войне высокотехнологичное оружие, которое Азербайджан успешно использовал параллельно с системами оперативного решения о нанесении удара. Бесспорно, доказали свою эффективность и ударные дроны, уничтожившие десятки бронированных платформ. Поэтому, по словам бывшего генерала, война будущего обещает быть мегабыстрой и смертоносной.

«Вооруженные беспилотники были особенно эффективны в уничтожении десятков бронированных платформ, особенно в случае с Арменией, подчеркивая чрезвычайную смертоносность и скорость современной войны, а также необходимость исключать задержки [в реагировании] из цепочек убийств», - говорит на этот счет эксперт.

Вместе с тем, Шперу показались не достаточно убедительными результаты недавних испытаний, проведенных в рамках проекта Convergence. Он отмечает, что американцы не должны заблуждаться на их счет.

«История доказала, что чем больше времени, денег, участников и, в частности, внимания уделяется эксперименту, тем больше соблазн использовать возможность обучения в менее благородных целях», - говорит военный.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что спутники и дроны, применявшиеся в ходе Convergence, колоссально сократили время для приведения в действие артиллерийских систем.