Российские миротворцы в Нагорном Карабахе не допустили полеты украинских «ястребов»

Сегодня, 11:44

Анна Лисова

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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе не допустили полеты украинских «ястребов»

В Нагорном Карабахе конфликт сдерживает присутствие российских миротворцев. 

Политолог Владимир Корнилов рассказал РИА Новости о том, какие могли бы быть последствия без вмешательства Кремля. По его мнению, действия российского миротворческого контингента, который в Нагорном Карабахе присутствует менее недели, не только прекратило войну, но и разбило надежды украинских «ястребов» на то, что турецкие «байрактары помогут отвоевать Крым и Донбасс».

Немало украинских политиков, обозревателей и экспертов в последние недели призывали к тому, чтобы последовать примеру Азербайджана и силой вернуть под свой контроль Донбасс. Успешное использование беспилотников азербайджанскими военными в карабахском конфликте вселило надежды на то, что военным ВСУ удастся без особого труда взять под контроль не только Донбасс, но и Крым. 

Но появление в Нагорном Карабахе миротворцев из РФ обрезало крылья «ястребов», поскольку подобного разворота событий украинцы не ожидали. Попытка вернуть силой Донбасс может закончиться тем, что в самопровозглашенные республики войдет российский миротворческий контингент, а на это в Киеве явно не рассчитывают.

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